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飛回來又加班！空姐人妻同居「大仁哥」　他看「靈肉虐待」訊息傻眼

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▲▼ 空服員,空姐。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳男發現自己的空姐妻子外遇。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名已婚空姐多次以加班、隔天要飛航班為由拒絕回家，卻都跑到暱稱「大仁哥」的小王家過夜，直到與對方的曖昧訊息被陳姓丈夫發現才讓這段姦情曝光。台北地院認為，空姐與小王間的關係已超越一般男女交往行為，判小王須賠償陳男10萬元，全案可上訴。

陳男指控，他與妻子結婚多年且育有兩名子女，但對方卻在1年多前開始不愛回家，僅留下他一人照顧兒女，對方最多回家待一晚又說隔天要飛；直到某日他發現家中的平板上有妻子與暱稱「我的大仁哥」的對話訊息，這才發現對方不回來都是跑去住小王家。

婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲「大仁哥」小王的訊息讓陳男氣炸，直接求償100萬元。（圖／示意圖／達志影像）

陳男指控，訊息中兩人以「大仁哥」、「寶貝」互稱，還調情說，「我是小狼狗」、「好想回去抱妳一起看劇」、「不管精神虐待還是肉體虐待妳都做得很好」、「你就回家整理然後來弄亂我這邊、很會」等，證明自己的配偶權確實遭到侵犯，憤而告上法院，求償100萬元。

「大仁哥」否認姦情，辯稱陳男把訊息斷章取義，其實他跟空姐人妻沒有調情、也沒有曖昧，訊息更無法證明兩人有親吻、摟抱等行為；另外，他也說陳男調出的訊息是破解空姐的密碼才非法取得，不能作為證據。

對此，法官表示，該平板是陳男家中共用的物品，密碼每個人都知道，因此認定訊息有做為證據的能力；此外，根據兩人的對話紀錄發現，陳妻的確有到小王家居住，因次判他須賠償陳男10萬元，全案可上訴。

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關鍵字：空姐,台北,人妻,外遇,大仁哥,靈肉虐待

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