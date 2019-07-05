新兵入伍第三天操課打瞌睡、站三七步　被糾正怒打教育班長

▲黃男入伍第三天就出手毆打許姓中士。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

空軍常備役軍事訓練第43梯次二兵的黃姓男子2017年12月入伍，卻在操課時打瞌睡、站三七步，被許姓中士（俗稱教育班長）請出列，他竟出拳毆打對方的頸部，導致挫傷。由於雙方事後並未和解，橋頭地院合議庭依對上官施暴罪，判黃男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，黃男是由高雄市左營區海軍新兵訓練中心代為進行入伍教育訓練，並被分發至該中心的第二大隊第六中隊，入伍第三天早上8時許新兵們一起前往參加單兵基本教練課程，沒想到課才上到一半他就打起瞌睡，當場被糾正。

▲新兵訓練傳聞是當兵過程中最難熬的階段。圖為陸軍新訓。（圖／陸軍司令部）

黃男不滿受到刁難，乾脆站三七步回嗆，下一秒就被當日值星官也是授課教官之一的許姓中士請出列；他覺得這根本就是當眾給自己難堪，一氣之下竟然趁對方不注意時出拳毆打頸部，雖然立即被旁人制止，但還是導致許姓中士頸部挫傷。

黃男在偵訊過程中坦承，他知道許姓中士的官階比較高，但當下實在很生氣，才會用右手揮擊頸部。

橋頭地院合議庭認為，黃男只是因為在操課時打瞌睡被糾正，就認為是被刁難，甚至以站姿挑釁、動手施暴，不僅損及部隊團結，也減損許姓中士的威信，行為的確不當，加上雙方事後並未達成和解，可見犯後態度不值得肯定，考量到他已坦承犯行，以及雙方智識程度差距，最後依對上官施暴罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。