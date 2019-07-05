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全台釣蝦場禁用20年密技！　「絲襪釣蝦」實測結果出爐

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▲▼全台釣蝦場禁用20年密技！　「OO釣蝦」實測結果出爐。（圖／翻攝邱奕榮愛釣魚） 

▲絲襪釣蝦的方法似乎不可行。（圖／邱奕榮愛釣魚YouTube頻道授權提供

生活中心／綜合報導

傳說中用絲襪釣蝦幾乎能夠百發百中，因此被全台釣蝦業者視為作弊方法而禁止使用，但這個流傳超過20年的「都市傳說」究竟是不是真的那麼神呢？網路上廣傳一則實錄影片，連鐵鏽都能輕易勾黏住的絲襪，對蝦子的效果似乎就沒那麼好了。

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「台灣愛釣魚釣技討論區」的社長邱奕榮日前在YouTube上分享一支影片，他和釣蝦場老闆都對耳聞許久的「絲襪釣蝦法」非常感興趣，「我在20年前的時候，有一個傳說，聽說釣蝦場禁止用絲襪釣蝦，而且我也從來沒有看過用絲襪釣蝦的。」

▲絲襪釣蝦的方法似乎不可行。（圖／邱奕榮愛釣魚YouTube頻道授權提供）

▲實測絲襪釣蝦。（圖／邱奕榮愛釣魚YouTube頻道授權提供）

不過2人實際在釣蝦池裡測試這個「bug」的時候，發現好像跟傳說中差非常多；邱奕榮還開玩笑跟老闆說，「你池子裡的蝦子呢，還是這個絲襪，阿嬤沒有穿過沒有味道？」後來2人再度放餌進到池中，還是沒有任何蝦子上鉤，不服氣的老闆只好帶來一桶蝦子倒在池中離他們最近的地方，看能不能藉此達到傳說中的隨釣隨有的境界。

不過連續2隻測出來的結果是，雖然蝦子上鉤的速度變得很快，但都是因為吃餌中的，反而不是因為被絲襪纏住，「我認為啊，絲襪是沒有用的」，邱奕榮說。期待了20年之久的傳說竟然就這樣破滅，不甘心的釣蝦場老闆乾脆在保冰箱裡頭放進許多蝦子，降低標準測試絲襪到底真的有沒有用。

▲絲襪釣蝦的方法似乎不可行。（圖／邱奕榮愛釣魚YouTube頻道授權提供）

▲▼實測結果證明，「絲襪釣蝦」沒有太大影響，但邱奕榮說，有可能是自己的方法錯了。（圖／邱奕榮愛釣魚YouTube頻道授權提供）

▲絲襪釣蝦的方法似乎不可行。（圖／邱奕榮愛釣魚YouTube頻道授權提供）

結果出爐，邱奕榮說，「很傷心，大失所望，傳說中的絲襪釣法我聽了20年，我竟然發現，蝦子身上沒有任何一個點可以跟絲襪做連結。」最後他也說，搞不好是方法用錯了，請會的網友在影片底下留言。

網友紛紛留言，「那是這樣釣，人們是把料放進絲襪裡，讓牠的蝦螯蝦刺纏繞住，再拉上來」、「感覺是材質剪法跟用法不對」、「我都是直接把襪子掉進去，十斤八斤浮上來撈的」、「第一個想到用絲襪釣蝦的人腦袋到底在想什麼」。

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關鍵字：釣蝦,絲襪

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