罷工期間招募空服員「不得透過人力銀行」長榮：今年皆以官網公布

▲長榮若於罷工期間招募空服員，依法不得透過人力銀行等就業服務機構，資料照。（圖／記者賴文萱攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空罷工進入第15天，勞動部指出，人力銀行等就業服務機構依法等不得在勞工合法罷工期間替資方招募新進員工，否則將依法開罰。長榮航空表示，此次空服員招募是因應運能需求，和罷工無關，會依法進行相關招募作業。

長榮航空總經理孫嘉明在6月24日股東會後曾表示，今年本來就有招募新空服員的計畫，也將首度招募男性空服員，會率先從地勤第一線開始。

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近期可見長榮招募新空服員動作頻頻，2日在長榮官網公布訊息，預計本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計200名。3日也在公司內部發布公告，鼓勵國內地勤轉任空勤，申請時間自即日起至2019年7月9日止，預計在今年8月下旬至9月上旬報到。

▲長榮表示會依法進行相關招募作業，圖為空服員資料照。（圖／記者賴文萱攝）

然而根據《就業服務法》第10條規定，「在依法罷工期間，或因終止勞動契約涉及勞方多數人權利之勞資爭議在調解期間，就業服務機構不得推介求職人至該罷工或有勞資爭議之場所工作。」，若違反可依法開罰6萬到30萬元。

勞動部表示，本次長榮罷工符合「合法罷工」，因此不論人力銀行或是公立就業服務機構，皆不能幫助資方招募人才。此外，此項條文適用各種企業，不限於航空業，只要是依法罷工期間，或是雇主終止勞動契約調解期間，都適用此項條文、在就業服務機構推介限制的範圍之內。

長榮航空回應，雖然過往曾使用人力銀行等途徑徵才，但今年相關招募皆以官網公告相關訊息、提供聯繫方式；並強調，此次空服員招募是因應運能需求，與罷工無關，仍會依法進行相關招募作業。