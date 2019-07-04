長榮空服員罷工持續　交通部：運能逐步恢復6至7成

▲長榮罷工現場。（圖／記者張一中攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮罷工已經來到第15天，交通部表示，基於長榮勞資雙方目前尚未完成團體協約的簽訂、恢復正常運作，為持續因應罷工對交通疏運的影響，今（4）日召開第15次應變會議，並指出，長榮航空自7月1日開始航班執行率都可以達到6成以上，甚至在15日可以突破七成。交通部也再次呼籲勞資儘速完成協商。

交通部表示，罷工已進入第15天，依長榮航空統計，今(4)日原訂飛航180架次，取消74架次，影響旅客1萬976人次，航班執行率約6成；立榮航空國內線航班共148架次，除部分澎湖、金門航班因機隊調度調整時間外，其餘均正常營運。團客部分，共影響55團、1,209人。

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累計6月20日至7月4日已取消出入境合計1,304架次，影響旅客數達25萬4,707人次；旅行團總計影響1,209團，2萬8,063人。隨著部分長榮空服員恢復值勤，長榮航空自7月1日起航班執行率均可達6成以上，其中7月8日、12日、15至17日、19日均近7成，7月15日並達71%。

由於目前長榮航空航班尚未完全恢復正常營運，對於受取消航班的旅客仍會造成不便，交通部再次呼籲勞資雙方以旅客權益為優先考量，儘速就團體協約內容完成協商，使航班運作早日回歸正常軌道。