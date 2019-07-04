和平協議＝秋後算帳？長榮航空批工會抹黑　有共識再來協商

▲桃園空服員產業工會會員在場力挺工會立場。（圖／記者沈繼昌攝）



記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工已經持續15天，勞資雙方經歷2次協商未果，桃園市空服員職業工會4日上午表示，資方所提和平協議包含放棄罷工權與反對罷工預告等要求，儼然在拿和平義務之名，行秋後算帳之實。長榮航空晚間回應，罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有合理罷工預告通知等公益性條款；並表示，無法容忍桃空職工每次在協商後，即對長榮進行抹黑，工會若有誠意，應於雙方有一定共識再行協商，否則無益於爭議解決。

工會4日上午召開記者會回應資方所提「和平協議」，3日晚間在勞動部居中協調，工會釋出善意同意接受對等的和平義務包括遵守團協法約定，不會就此次罷工訴求再發起罷工、同意離島航線不罷工；但反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，反對放棄罷工權與反對罷工預告。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，過往跟桃園市空服員職業工會(桃空職工)20次團協協商過程中，早已提出包含反霸凌、離島航線不得罷工以及訂定罷工預告期之三項訴求進行協商，但桃空職工極盡推託、反對之詞而不願同意。

此次桃空職工發起罷工行動，造成旅客不便、社會不安、員工承受重大心理壓力，長榮航空為了維持公共利益及保護員工遠離霸凌的決心，因此除善意回應桃空職工之罷工訴求外，也重申要求桃空職工正視公司三項訴求。

長榮航空堅持將反霸凌條款落實於團體協約之中，希望桃空職工在團協中承諾，不因員工是否加入桃空職工，而有任何霸凌、歧視、貶抑或其他違法及不當之言行。

▲桃園空服員產業工會理事長趙剛呼籲資方盡速出面協商，讓罷工早日落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

隸屬桃產總旗下的桃空職工在三年內罷工二次， 以極大化犧牲旅客權益來成全工會自身利益，造成社會動盪，長榮航空無法苟同，且罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有公益性條款。因此長榮航空除了要求桃空職工考量離島航線具有高度公益性而絕對不得罷工之外，也應在日後給予公司及主管機關合理之罷工預告通知，方可確保無辜旅客權益。

桃空職工要求公司將參與罷工會員之權益恢復至罷工前的狀態，尤其是要求公司將5月8日發布關於暫停調薪、發放年終獎金及優待機票使用之公告撤回，長榮航空表示，基於對罷工期間堅守崗位之空地勤人員的獎勵承諾，無法應允，並且無法認同桃空職工將這種「既要罷工，又要分享執勤人員之獎勵」的要求，還抹黑此為公司秋後算帳的手段。

但即便如此，長榮航空與桃空職工於7月2日協商時，仍釋出善意，同意於罷工結束後2個月內，對於罷工期間雖參與罷工但陸續歸隊服勤的空服員，另行開會討論依其年度服勤的貢獻度，適度給予優待機票獎勵。此外，調薪與年終獎金之發放也會視公司年度獲利與員工貢獻度合理評估，因此嚴重譴責桃空職工利用秋後算帳的假議題，來拖延團協簽訂及罷工落幕。

長榮航空無法容忍桃空職工每次在協商後，即對長榮航空進行抹黑，讓長榮航空屢次蒙受不白之冤，因此呼籲桃空職工如果有誠意讓罷工落幕，應該在雙方有一定的共識後，再行協商才有實益，否則只是一再博得版面與浪費社會資源，對爭議解決並無實質意義。