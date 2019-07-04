被荔枝椿象跟秋行軍蟲操壞了　縣府人事大搬風...4天換3名1級主管

▲彰化縣農業處副郭至善接任代理處長一職。(ETtoday資料照)

記者唐詠絮／彰化報導

彰府繼1日公布參議江培根回鍋擔任環保局長後，4日再公布新的一級主管人事，農業處副處長郭至善接任農業處代理處長，縣長愛將施敏華接任計畫處代理處長，而農業處長陳炳森調縣府秘書，而原計畫處副處長鍾秀英調行政處副處長，形成新聞處、計畫處、經濟暨綠能發展處、農業處都是代理處長局面。

從2014年就擔任副處長的郭至善，國立屏東技術學院水產養殖學系畢業，1994年專門職業及技術人員高等考試，2018年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任彰化縣環境保護局技士、縣府技佐、技士、課長、科長、農業處副處長等職。

▲彰化縣農業處副郭至善(右)處理秋行軍蟲。(ETtoday資料照)

至於施敏華，原任鹿港清潔隊長，是王惠美的愛將之一，僑光科技大學企業管理(學)系碩士畢業，1998年特種考試臺灣省及福建省基層公務人員考試三等考試財稅行政中等及格，曾任苗栗縣獅潭鄉公所辦事員、彰化縣鹿港鎮公所課員、臺北縣平溪鄉公所課員、臺北縣立八里愛心教養院會計員、彰化縣政府課員、鹿港鎮清潔隊隊長、內政部役政署督察、視察、彰化縣立福興國民中學組長、縣府秘書等職。

目前縣府內一級主管，包括農業處、新聞處、計畫處、經濟暨綠能發展處共有4個代理處長，農業處、新聞處都是由副處長兼代，預計將可為縣府每月省下50萬元人事費用。

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