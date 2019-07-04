醫護員粗心「拿錯藥注射」！3月女嬰急轉院...媽嚇壞：已經2天了

▲3個月大的女嬰被輸錯藥物。（圖／翻攝《新京報我們視頻》）

大陸中心／綜合報導

四川雅安市人民醫院近日發布疏失處分通報，該醫院在6月26日時接到一名3個月大的女嬰小沫，沒想到在治療的過程中，醫護人員不小心拿錯藥物，將治療不同症狀的藥物注射到寶寶身體裡。媽媽知道後當場嚇傻並表示，這狀況已經連續2天了。目前，院方已將相關責任人停職。

綜合陸媒報導，當時女嬰因為轉氨酶過高，被送到醫院進行治療，不過護理人員卻連續2天將藥物拿成「乙酰谷酰胺」。小沫的媽媽表示，「丈夫去拿藥時發現異狀，前兩天輸液的藥瓶是藍色的，但第三天的藥瓶是黃色的，而且藥物名稱也變了，這幾天藥方沒有改變。」一問之下才得知，原來是院方疏失。

▲乙酰谷酰胺專門治療腦外傷性昏迷、偏癱、高位截癱等症狀。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

據醫生給的說明書上顯示，乙酰谷酰胺是治療腦外傷性昏迷、偏癱、高位截癱等症狀的藥物，成人每日註射量為0.3g-​​0.6g之間，而兒童必須根據體重和病情減量；此外，在使用這項藥物的過程中，血壓會下降，不良反應則不明。小沫的媽媽聽到後當場嚇傻，擔心會對女兒的腦部及身體發育產生影響。

▲乙酰谷酰胺的說明書。

對此，雅安市衛健委已介入調查，一名工作人員表示，錯輸藥物已確定屬於醫院責任，目前也已經安排雙方進行調解協商；此外，將會處罰相關責任人，並安排醫生為小沫檢查身體狀況。

經雙方協商，患兒將於今日（7月4日）上午轉上級醫院進行相關檢查治療，相關費用由該院墊付。並責令相關責任人停崗停職，根據後續調查情況作嚴肅處理。並將事件通報全院，同時，積極配合上級行政主管部門的調查處理。

▲四川雅安市人民醫院近日發布通報承認疏失。

據悉，雙方經過協商之後，小沫於今（4）日上午轉上級醫院，並進行相關檢查治療，而相關費用由該院全額補助。雅安市人民醫院也回應，目前已將相關責任人停職，而後續會根據調查情況作嚴厲的處理。

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