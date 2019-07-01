狠父母持鐵棍痛毆2兒骨折　3月大女兒也慘遭毒手住加護病房

▲田、陳夫妻2人長期對子女施暴虐打至骨折，檢方依家暴傷害罪嫌起訴，並加重其刑。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市田姓男子和妻子陳姓女子育有2男2女，卻長期對兒女施暴，田父不但拿鐵製甩棍打斷7歲長子左手，又就地取材以抓耙子、窗簾棍把3歲次子毆到雙手、肋骨骨折，連3個多月的么女也受害，見她哭鬧就痛毆，打到顱骨骨折，陳母不但沒保護小孩，更坐視不管未報警，檢方1日偵結依家暴傷害罪嫌起訴這對狠心父母。

檢方調查，田、陳夫妻自2018年5、6月起在租屋處分別以鐵製甩棍、竹製抓耙子及伸縮窗簾桿痛毆長子，打到左前臂、左手手指骨折，雙眼眶都瘀青，房東也證稱常聽見打罵、哭喊聲音；家防中心獲報緊急安置，經社工深入訪查，才又追出3歲次子、3個月大的么女也遭殃，僅1歲多次女無恙。

檢方也查出田男多次拿甩棍、抓耙子狂毆、腳踹二兒子，妻子陳女明知卻故意隱瞞，不但未保護小孩也未報警，任由丈夫施暴造成二兒子左上臂、右手腕、鎖骨，以及2根肋骨都骨折，全身頭、臉及四肢新舊傷遍佈。醫院診斷指出，二兒子全身多處骨折、臉上多處不規則瘀青，小女兒則是多處骨折舊傷，2人後來都因病情危急，雙雙住進兒童加護病房。

檢方偵訊時田、陳2人都坦承犯行，辯稱說是為了管教才動手；另房東也證稱，經常聽見打罵小孩聲響，男童也曾和向他說自己鼻樑受傷前被爸媽打的關係。檢方偵結，再依家暴傷害罪嫌起訴這對狠父母，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。