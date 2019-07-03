酒駕新制上路臨檢拒測逃逸　警開罰車主18萬吊銷駕照

記者李忠憲／台中報導

酒駕新制7月1日上路，台中市警方接連執行2天已取締79件酒駕，依公共危險移送41件，拒檢拒測告發7件，同車乘客告發5件。其中，第六警分局首晚就遇上拒檢逃逸，警方依車籍對譚姓女車主開罰18萬並吊銷駕駛執照，譚女若非駕駛，可向監理單位舉證申訴。

▲警方設酒駕路檢，竟有車輛拒檢加速逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市警察局7月1日起針對酒駕新制上路，進行為期3日大執法，交通大隊3日表示，1、2日統計，酒駕違法取締件數為79件。其中，依公共危險罪移送的有41件，未達0.25告發的23件，拒檢、拒測告發7件，同車共責乘客告發5件； 慢車酒駕告發共3件，電動自行車拒測2件、移送公共危險罪1件。

第六分局1日開始，利用「封閉式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕。統計至今取締酒後駕車計5件，包括公共危險罪移送2件、酒駕違規、拒測及拒檢各1件，其中酒駕拒測及拒檢之駕駛者將被裁罰18萬元。

▲警方因應酒駕新制設酒駕路檢，竟有車輛拒檢加速逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

六分局表示，1日晚間，1部自小客車行經放置有「取締酒駕、停車受檢」警告牌之路檢點時，被執勤員警發現車內散發些許酒味而予以攔檢，並以簡易酒精檢知器對駕駛人實施檢測出現酒精反應。該駕駛竟不依警方指示停車接受稽查，猛踩油門加速衝過路檢點逃逸，警方立即調閱當時路檢點錄影畫面，並依據《道路交通管理處罰條例》第35條第4項逕行告發，針對譚姓女車主開罰18萬元，並吊銷駕駛執照及須接受交通安全講習等。車主如收到罰單後有異議，可向監理單位申訴舉證駕駛是何人。

警方表示，為防制酒駕事故，警方會持續規劃相關勤務嚴格執法，加強取締酒後駕車。另呼籲駕駛人，目前酒駕新制實施後相關罰則加重，並新增有酒駕同車乘客連坐處罰，請民眾切勿酒後駕車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，由家人、好友相互規勸，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，貫徹本市「酒駕零容忍」執法決心。

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