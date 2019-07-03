長榮航：400位空服員已取回三寶、7月11日後運能恢復到7成

▲長榮航空今（3日）表示，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶，回來的空服人數增加，7月11日之後，運能預估逐漸恢復到7成。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

空服員的三寶（護照、台胞證、識別證）關係到現在真實的罷工人數，據長榮航空今（3日）表示，目前有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶，回來的空服人數增加，7月11日之後，運能預估逐漸恢復到7成，但工會卻表示，目前委託保全公司保管之三證仍有2100份以上。

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▲長榮公司委任律師，持32名空服員同意書，要求返還三寶正本 。（圖／記者陳以昇攝）

長榮空服員罷工進入第14天，據資方透露，目前有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶，另外還有100多位正在排隊申請領回三寶，資方表示，工會現有的三寶數不到2000份，若取回三寶的空服員都回公司服勤，7月11日後運能可提升至7成。

▲長榮罷工進入第14天，工會上午召開記者會說明。（圖／記者黃國霖攝）

不過，桃園市空服員職業工會則表示，目前工會三寶數仍超過2000份，會員若要領回三寶，仍須親自填寫申請書，並於2天後依工會指定的時間到多加教會取回三寶。也針對日前網路流傳之「領三寶現況」澄清，昨日保全公司因豪大雨塞車，來車晚到，故領取三證過程稍有延誤，造成現場有排隊情況，日後會極力避免因偶發狀況造成混亂。

▲長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

桃職工會副秘書長周聖凱表示，從罷工開始到3日，僅有113人取回三寶，對於網路流傳已有500-600人表達意願復飛，更發出公開聲明：目前委託保全公司保管之三證仍有2100份以上，在工會與長榮航空進行團體協商之關鍵期間，再次呼籲大眾應極力避免流傳不實謠言，避免影響雙方互信基礎。