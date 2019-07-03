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慶600人歸隊！長榮員工餐吃「三寶飯」...領到的人都笑了

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▲長榮航空今日團膳吃三寶飯。（圖／翻攝自綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign）
▲長榮航空今日員工團膳吃三寶飯。（圖／翻攝自臉書社團《綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign》）

記者周姈姈／綜合報導

慶祝600人歸隊，長榮員工餐今(3)日吃「三寶飯」！雖然昨(2)日的長榮航空勞資協商又破局，但已有600位罷工空服員表示想拿回三寶（護照、員工證、台胞證）回公司上班，對此，長榮航空今日中午的員工團膳就特別準備了「港式三寶飯」，讓領到餐的員工都笑了出來，而長榮航空也表示，若取回三寶的空服員都回公司服勤，7月11日後運能可提升至7成。

網友Christine Yang就在社團《綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign》發文附上三寶飯照片提及，「謝謝從第一天就值勤的空服員，謝謝這段期間陸續回來的眾多姐妹，謝謝您們承受壓力回來執勤，千言萬語謹以今日長榮航空中午員工餐的滷三寶向各位致敬，12：30快來呀，三寶吃下肚，永遠不分開，自己的三寶自己吃，自己的三寶自己顧。」

而長榮航空也證實，目前有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶，另外還有100多位正在排隊申請領回三寶；長榮航空表示，工會現有的三寶數不到2000份，若取回三寶的空服員都回公司服勤，7月11日後運能可提升至7成。

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關鍵字：長榮罷工

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