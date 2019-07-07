綠營立委徵召區月底完成布局　10日首提名蔡適應、蕭美琴等人





▲蔡適應、鄭宏輝、蕭美琴。（圖／記者黃克翔、季相儒攝，翻攝自鄭宏輝臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨預計7月底完成區域立委布局，擬於10日中執會通過首波徵召區提名名單，可望徵召基隆立委蔡適應、前新竹市議員鄭宏輝、現任花蓮立委蕭美琴出線；但在與「小綠」時代力量合作方面，黨內人士直言，因為時力已經不認為自己是「小綠」了，所以「有點難」。

民進黨預計在9月28日全代會以前，完成所有立委提名，目前已在5月22日公告49名立委初選選區提名候選人名單，還剩下24個艱困選區未提名，現採分階段徵召，擬在10日中執會中通過第10屆區域立法委員徵召提名人選。

在這24個立委徵召區裡，民進黨分別在基隆市、新竹市和花蓮縣這3區擁有現任立委席次。現任立委、民進黨團總召柯建銘前陣子就已經宣布，要將新竹市立委這區「交棒」給鄭宏輝，而鄭宏輝也開始勤跑地方，積極備戰；基隆市則繼續由現任立委蔡適應出馬，爭取連任。

至於花蓮縣，黨內人士表示，雖然現任立委蕭美琴在黨內初選登記時，因為個人意願的考量，並沒有進行登記，但在民進黨主席卓榮泰和總統蔡英文的勸進下，態度鬆動。不過蕭美琴面對媒體詢問時，仍未鬆口。

黨內人士提到，目前會先處理較單純的選區，例如目前擁有席次的基隆市、新竹市和花蓮縣，有些選區則要和他黨合作，也有潛在的被徵召人選，除了自認為不是小黨、且被說是小綠會不高興的時代力量之外，其他黨都還算好討論。