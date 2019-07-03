作者花10年籌備、穿90公斤潛水衣模擬心境！紐約圖書館借閱率最高小說來台



▲美國作家珍妮佛‧伊根為了寫作 《霧中的曼哈頓灘》，花了10年考察和搜集素材，還親穿重達90公斤潛水衣模擬主角心境。（圖／時報出版提供）



生活中心／綜合報導

美國作家珍妮佛‧伊根(Jennifer Egan)曾以《時間裡的癡人》在2011年獲得普立茲獎，睽違7年又創作《霧中的曼哈頓灘》，是去年紐約圖書館借閱率最高的小說！為了體驗主角入伍訓練成為美國首位女性潛水員的心境，作者伊根也特別親身穿著重達90公斤的潛水衣、戴上30公斤的頭盔，體驗潛入深海；而光是搜集素材的訪談與考察工作，就籌備了10年。如今小說也引進來台，中文版由時報出版在7月發行。

珍妮佛‧伊根曾因《時間裡的癡人》在2011年獲得普立茲獎、美國國家書評人獎，也登上《時代雜誌》年度百大影響人物，當時該作品中文版推出後，台灣作家吳明益也稱讚這是她看過寫「重逢」主題最好的小說。睽違7年，伊根新作品《霧中的曼哈頓灘》同樣描寫了人物的離散與重逢。

描述大蕭條年代到二次大戰期間的紐約，一名勇敢的女性在父親與愛人相繼失蹤後，蛻變開展人生，始終不放棄尋找他們的下落，出版後火速衝上暢銷榜，並先後入圍美國國家圖書獎、女性文學獎、2018年卡內基文學獎。去年這本小說更打敗丹布朗《起源》和《使女的故事》，成為紐約公共圖書館全年借閱率最高的小說，口碑驚人。

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作者表示，《霧中的曼哈頓灘》是為自己親緣不深的親生父親，還有那個時代的歐洲移民而寫。從經濟大蕭條時代的紐約黑幫，到二次世界大戰期間獨當一面的女性潛水員，還有當時在核子潛艦密佈的海域裡，無名穿梭的商船水手，這群被命運打散的人們，在各自的人生道路上挺身而進。而光是為了搜集素材，訪談和蒐集資料的工作超過10年，比《時間裡的癡人》還早動筆，不負眾望獲得最具權威的華特史考特歷史小說獎提名。

在這樣一個忠於史實的類型，在歷史小說種種條件的要求下，伊根再一次做到了。但是照樣暗藏了她的敍事實驗，女主角如何入伍訓練並成為美國首位女潛水員的描述，她的堅強鬥志和潛水50英呎的細節，不亞於《白鯨記》。然而就像白鯨莫比敵的存在無人知曉，美國也要到書中背景的40年後，也就是1982年才有首位女性潛水員，還是個黑人女性。伊根暗中進行的小說實驗，再次達到驚人成就。

事實上珍妮佛‧伊根自2004年就開始構思《霧中的曼哈頓灘》這個寫作計畫，直到2012年正式動筆，近10年間，她除了寫出經典作品《時間裡的癡人》之外，也研讀大量資料，做了許多採訪、實地考察，將龐大的史料及田野調查，口述記錄、追溯歷史化為故事，《霧中的曼哈頓灘》靈魂人物安娜在造船廠擔任零件測量員，之後成為修護船艦的潛水員，因此，伊根曾親身穿著重達90公斤的潛水衣、戴上30公斤的頭盔，體驗潛入深海。

「時間」在她的寫作中是重複出現的主題，《時間裡的癡人》揭開時間「停頓」的秘密之後，《霧中的曼哈頓灘》則深刻寫出停頓之美，作品繁體中文版已於7月在發行。