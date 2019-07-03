影／參訪Whoscall　蔡英文驚呼：難怪幕僚不接電話！

▲總統蔡英文參訪Whoscall，開玩笑地驚呼，「難怪幕僚不接電話。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日推出「小英去哪裡」新系列影片，她參訪Whoscall的台灣新創公司，了解到可以透過該軟體來辨識來電，她還開玩笑地說，「難怪幕僚不接電話」，引來一陣哄堂大笑。

蔡英文表示，先前民進黨初選期間，很多人的手機擔心會接不到民調電話，移除了Whoscall的APP；她特別跟立委余宛如一起前往關心這間號稱「體脂率」最低的台灣新創公司。

蔡英文在執行長郭建甫、創辦人鄭勝丰、技術長宋政桓等人陪同下，了解公司的營運狀況；她發文表示，他們在三十幾歲時創立了Gogolook，旗下的Whoscall下載數超過7千萬，透過使用者建立了10億筆的電話資料庫，不僅東亞，連遠到巴西都有他們的使用者，橫跨世界版圖。

蔡英文說，公司團隊送給她一幅「防詐總指揮」的插畫；她認為，這個插畫很有創意，也代表政府與民間的合作，攜手打擊詐騙的決心，「他們還跟我介紹了『象卡來』市話版，進一步結合市內電話來反詐騙，降低長輩受騙的機會。」

蔡英文表示，用科技解決問題，永遠是台灣最強的優勢，台灣能有吸引跨國企業投資的特質，也有這塊土地孕育的年輕人，用創意跟行動力向世界挑戰。