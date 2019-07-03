送朋友到大甲火車站遇暴徒　男右手護身「瞬間噴血」才知被砍

▲張男右手臂遭人砍傷，所幸並無傷及經絡，目前暫時提下工作專心養傷。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳玉／台中報導

台中張姓男子上月30日晚間9點送友人到大甲火車站搭車，見有1名年約50歲的男子在站前飲酒且大聲喧嘩，上前制止並說了一句「可不可以不要在那邊大小聲」，慘遭對方持刀刺傷右手下臂，無奈地在臉書PO文「很深的一刀…社會病態」；經警了解，雙方互相認識，而砍人男子是持長條鐵片非刀子，2日晚間已查獲並到案說明完畢，而張男因精神不濟，另約時間製作筆錄。

張男在臉書貼出右手包著厚厚紗布、右手掌殘留血跡的照片，看起來相當嚇人，他文中指出，「送人去大甲火車站搭車，只說一句可不可以不要在那邊大小聲，後來原以為對方拿棒球棍，用手擋才知道是刀子，唉...洗澡都有困難，很深的一刀，社會病態...」，張表示，事發當下血流不止，「流血流到視線模糊差點暈倒」，所幸這刀並未傷及經絡，目前暫時停下工作專心養傷。

大甲警分局表示，上月30日晚間9點獲報大甲火車站前廣場有2人打架，員警到場時已無打架情況，被害張男向警表示，他認識砍人男子，是因對方當時在火車站前飲酒又加上大聲吵鬧，上前勸阻時導致對方不滿，隨即持長條鐵片欲攻擊張，張以右手抵擋，造成右下臂被劃傷，送醫包紮後已無大礙。

警方指出，昨晚已查獲砍人男子並到案說明，而張姓男子原本2日晚間要到所做筆錄，突然表示精神不濟，另外約時間再到所製作筆錄。後續若張提告將依傷害罪嫌移送、若不提告則依違反社會秩序維護法裁罰。