「一腳踢暈對手」奪鑽石金腰帶　練喻軒續約館長：月底台灣見！

▲練喻軒曾一腳踢暈對手，奪下WBC鑽石泰拳金腰帶。（圖／翻攝自網易視頻）

大陸中心／綜合報導

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢發出戰帖，「3分鐘內沒被擊倒，你就贏了」。練喻軒曾經是國家級跆拳道運動員，2003年韓國春川世界跆拳道比賽58KG第三名，2005年退役之後轉往拳擊、泰拳等界發展外，也曾經演出電視劇、電影演出，身兼運動員與演員身分。

據了解，練喻軒從小學習擊劍、散打、跆拳道之外，還曾學習古琴、書法，被譽為「學霸拳王」。練喻軒2007年以《榮歸》首次參與影視作品，但多為配角，2013年在《一路狂奔》飾演殺手，但並沒有一舉成名。

近年來練喻軒參加過泰拳、拳擊、自由搏擊等不同規則的格鬥比賽，並陸續斬獲WBC亞洲中量級金腰帶、WKA自由搏擊金腰帶、倫批尼泰拳金腰帶等不同組織的頭銜，因此也被稱為「全才型選手」

▲練喻軒獲得WBC泰拳冠軍。（圖／翻攝自WBC官網）

WBC今年3月舉行的東方戰龍世界職業泰拳爭霸賽上，練喻軒僅用1回合就KO泰拳傳奇悍將「監獄拳王」撤蘭蓬，一舉斬獲價值不菲的WBC鑽石泰拳金腰帶，成為史上第三位的WBC鑽石拳擊金腰帶擁有者。

在今年5月於泰國舉行的世界拳擊理事會（WBC）亞洲頒獎典禮上，練喻軒獲得「年度最佳泰拳運動員」，泰拳冠軍兩項大獎，這也是迄今為止中國人在WBC所穫得的最高榮譽。

練喻軒1日突然於臉書上傳影片向館長約戰，「不用說什麼你贏不贏這麼浮誇的話，你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了。」館長於2日深夜回應，兩人量級不同，也不可能免費參賽，開價「一千萬美金」開打，但之後刪除貼文，希望這件事情可以落幕。

練喻軒之後刪除貼文，但仍然堅持要約戰，「不要岔開話題，我刪文和約架實質性無關，只是說，我不希望靠罵人來做事情，沒意義，具體怎樣看就是了，多說無益！月底到台灣再見！」

▲練喻軒繼續約戰館長。（圖／翻攝自臉書）

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