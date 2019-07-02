直擊同學因期未考複習手心挨打　小5正義哥錄影踼爆老師體罰現場

▲宜蘭一補習班爆發體罰事，宜蘭教育處長王泓翔親上火線說明。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一補習班爆發體罰事件，導火線是小5男、女生各1人，在6月底，不配合期末考功課加強複習，被補習班男老師，以細木條打手心幾下，在旁小5正義哥手機錄影踼爆曝光。宜蘭教育處長王泓翔強調，全案已調查中，零體罰立場不變，體罰的老師若情節重大，將報教育部不可任用。另，該補習班並無與家長簽下允許體罰同意書。

宜蘭教育處長王泓翔表示，經派員前往宜蘭市這家補習班調查，一名男老師，在6月底小學期末考前，要小5學生們加強寫功課與複習，其中有一男一女，因不配合老師的敦促，在課堂上被以細木條打手心幾下。

王泓翔指出，事件男同學並不知被在旁同學錄下被體罰過程。而學生遭體罰後，手心無紅腫或淤青，且家長來接學生時，男老師也向家長說因學生不配合功課加強複習，求好心切之下有打手心。家長在當下也未提出異議或有意見。

另外，被在旁同學錄下被打手心的小5升小6男生，2日是繼續到補習班暑修；錄影的男同學則是疑因家庭經濟因素，未再到補習暑修班。

王泓翔強調，零體罰立場不變，若調查結果這名老師情節重大，將依補教法第9條規定報請教育部例為1至4年不可聘用對象。

宜蘭教育處表示，補習班負責人表明，體罰老師已減薪留任，且無與家長簽署任何的體罰同意書。

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