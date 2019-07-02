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高雄榮總屏東分院　10月動工2022年啟用

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▲行政院退輔會主委邱國正1日拜訪屏東縣長潘孟安 ，就屏東分院工程做說明。（圖／記者陳崑福攝）

▲行政院退輔會主委邱國正（左）1日拜訪屏東縣長潘孟安 ，就屏東分院工程做說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院退輔會主委邱國正1日拜訪屏東縣長潘孟安，說明籌建中的高雄榮民總醫院大武分院經費、員額編制都已到位，將可如期動工，未來將定名為高雄榮總屏東分院，現在的內埔龍泉的屏東分院，則將改名為屏東分院龍泉院區。

行政院於去年8月核定高雄榮總大武分院新建計畫，在國軍大武營區興建醫院，總經費94億6千多萬元，預訂今年10月進行醫療大樓動工典禮，總病床數含一般病床450床、特殊病床172床，合計622床，預計111年底完工開幕。

邱國正率高雄榮總劉俊鵬院長與相關人員拜訪潘孟安，說明在縣府團隊的積極配合及鍾佳濱、周春米等所有縣籍立委的支持下，人員編制、經費都能順利解套到位，如期進行。屏東分院總編制員額534人，劉俊鵬表示，目前相關人力已在培訓中，希望未來能夠無縫接軌。

潘孟安期待醫學中心等級的新建醫院能夠提供屏東鄉親急重症醫護需求，並兼顧偏鄉的醫療照護。

曾在立法院多次質詢並主動替退輔會向行政院長爭取員額編制與經費的鍾佳濱表示，感謝邱主委勇於任事，才能突破困難，獲得人事總處同意將退輔會所有的員額編制都給大武分院使用，一次到位。

他建議同步提升內埔龍泉分院設備，也請退輔會未來適度的讓高雄榮總擴充屏東院區編制，以滿足偏鄉醫療照護需求及在地安養。潘孟安認為，醫學中心的評鑑應將偏鄉照護納入才合理。

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關鍵字：高雄榮總,屏東分院,潘孟安,鍾佳濱,邱國正

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