「自己的遊戲場自己蓋」　屏東和平共融式遊戲場試營運

▲屏東縣和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場內的探險遊具～飛翔森林區。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼台糖、永大特色共融公園後，屏東縣第三座大型共融遊戲公園「和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場」，明22日開始試營運，由縣長潘孟安帶領著社區民眾一起暢玩。

▲▼傑克樹屋、全國第一座適合身障者玩～飛翔滑軌。

這座遊戲場，占地近2500坪，目前堪稱南部最大、特色遊具最多，更是屏東縣第一座讓社區兒童自主表達需求意見，落實在工程規劃設計的共融公園，具鄰里特色，兒童、身障及高齡者皆能使用，讓所有人能自在地一起玩，不分你我，共同實踐「共融」的精神。

「自己的遊戲場自己蓋」，遊戲場讓孩子與身障使用者能自主表達需求，參與自己的遊戲場設計，屏東縣社會處因此在去年共融公園規劃之初，舉辦3場「共融遊戲場兒童參與工作坊」邀請遊戲場的設計廠商到場聆聽社區孩子的想像，並將參與者的作品及想法融入設計圖說中。也成為今年全國第一個帶頭的公部門，將兒童表意權正式納法。

遊戲場內最具特色的除了有全國第一座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第一座鑽石轉盤、屏東第一座大型滾輪滑梯、無障礙(輪椅)鞦韆外，更從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險遊具，讓大小孩盡情暢玩。

而為保有原和平公園內林區綠化及林蔭休憩空間，將老樹與遊具結合建置了南高屏第一座巨人之家及傑克樹屋，全區無障礙環境設施，更在廣場中設置了花灑區和復古汲水泵浦，讓孩子們在大熱天享受了沙坑、沙桌玩耍的歡樂時光後，能方便就地取用乾淨的自來水。