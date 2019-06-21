　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「自己的遊戲場自己蓋」　屏東和平共融式遊戲場試營運

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場，22日開始試營運。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場內的探險遊具～飛翔森林區。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼台糖、永大特色共融公園後，屏東縣第三座大型共融遊戲公園「和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場」，明22日開始試營運，由縣長潘孟安帶領著社區民眾一起暢玩。

▲屏東縣和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場，22日開始試營運。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼傑克樹屋、全國第一座適合身障者玩～飛翔滑軌。

▲屏東縣和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場，22日開始試營運。（圖／記者陳崑福翻攝）

這座遊戲場，占地近2500坪，目前堪稱南部最大、特色遊具最多，更是屏東縣第一座讓社區兒童自主表達需求意見，落實在工程規劃設計的共融公園，具鄰里特色，兒童、身障及高齡者皆能使用，讓所有人能自在地一起玩，不分你我，共同實踐「共融」的精神。

「自己的遊戲場自己蓋」，遊戲場讓孩子與身障使用者能自主表達需求，參與自己的遊戲場設計，屏東縣社會處因此在去年共融公園規劃之初，舉辦3場「共融遊戲場兒童參與工作坊」邀請遊戲場的設計廠商到場聆聽社區孩子的想像，並將參與者的作品及想法融入設計圖說中。也成為今年全國第一個帶頭的公部門，將兒童表意權正式納法。

遊戲場內最具特色的除了有全國第一座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第一座鑽石轉盤、屏東第一座大型滾輪滑梯、無障礙(輪椅)鞦韆外，更從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險遊具，讓大小孩盡情暢玩。

而為保有原和平公園內林區綠化及林蔭休憩空間，將老樹與遊具結合建置了南高屏第一座巨人之家及傑克樹屋，全區無障礙環境設施，更在廣場中設置了花灑區和復古汲水泵浦，讓孩子們在大熱天享受了沙坑、沙桌玩耍的歡樂時光後，能方便就地取用乾淨的自來水。

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：屏東,共融式遊戲場,縣長,潘孟安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台61線主線南下大園-草漯路段　6/24起全天候封閉27天

親子消暑好去處　桃園7/1起開放8公園戲水設施

包著糖衣的毒品！誘惑學子染毒　教你「2不3沒有」輕鬆辨別

公投不綁大選　高思博：修法與「送終」無異

到了台東火車站請駐足！　地下廊道攝影文字創作正展出

創造流行客家服　第一屆桃園客家時尚設計獎起跑

執行有愛＆公益無礙　屏東分署獲行政院第2屆政府服務獎

竹市爺奶健康show嗨翻　101歲阿公舞力全開

羅東高中闢謠！　高1沒減1班及高1有開自然科課程

「自己的遊戲場自己蓋」　屏東和平共融式遊戲場試營運

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

台61線主線南下大園-草漯路段　6/24起全天候封閉27天

親子消暑好去處　桃園7/1起開放8公園戲水設施

包著糖衣的毒品！誘惑學子染毒　教你「2不3沒有」輕鬆辨別

公投不綁大選　高思博：修法與「送終」無異

到了台東火車站請駐足！　地下廊道攝影文字創作正展出

創造流行客家服　第一屆桃園客家時尚設計獎起跑

執行有愛＆公益無礙　屏東分署獲行政院第2屆政府服務獎

竹市爺奶健康show嗨翻　101歲阿公舞力全開

羅東高中闢謠！　高1沒減1班及高1有開自然科課程

「自己的遊戲場自己蓋」　屏東和平共融式遊戲場試營運

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

長大太像狼！主人害怕扔收容所　安樂死前志工救下：超愛塞奶啊

地方熱門新聞

台61線大園-草漯路段　6/2..

台南洗手台爆裂！10歲童斷8條..

長榮航空罷工小港機場僅飛3班　..

公投不綁大選　高思博：修法與送..

桃園7/1起　開放8公園戲水設..

民代關說out　涉毒、賭違章拆..

羅高闢謠！　高1沒減1班及仍有..

中市奪政府服務獎獲獎數全國第一

藍營花蓮立委初選　醫師黃啓嘉勝..

孝子林子軒捐肝救父　改種水耕蔬..

台南平實公園地下停車場　6月2..

台東火車站地下廊道　展出攝影文..

按摩養生坊來半套　他花1200..

高市水利局清地下水道總長度破2..

更多熱門

相關新聞

孝子林子軒捐肝救父　改種水耕蔬菜

屏東縣內埔鄉青農林子軒，種植溫室水耕蔬菜，主要銷往超市、大賣場、火鍋店等通路，3年前為響應政府青農返鄉政策，毅然決然投入農業的領域，但當時與父親進行肝臟移植，從農之路因而往後延了一年。

全國都在找的這對老夫婦　內埔警方找到了

李宏明李金原父子　產銷履歷檸檬一片天

衰捲鬥毆事件遭冤判9年　再審逆轉判無罪

屏東海生館發現秋行軍蟲成蟲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面