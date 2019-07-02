反送中攻佔立法會　港中聯辦譴責：對違法行為追究到底

▲示威者用工具撞破立法會大樓的玻璃門窗。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）負責人今（2）日稍早表示，對香港昨（1）日發生在立法會大樓的暴力事件表示震驚、憤慨和強烈譴責，堅決支持特區政府對有關嚴重違法行為追究到底。

負責人再指，「一些極端分子以極其暴力的方式衝擊立法會大樓，在大樓內進行一連串目無法紀的大肆破壞活動，令人震驚、痛心和憤怒，他們的暴行是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重損害香港的社會安定，絕對不能容忍。」

他也表示，香港中聯辦堅定支持特區政府依法追究有關暴力行為，堅決維護香港法治和社會秩序，與香港各界人士共同維護香港繁榮穩定局面。

▼香港行政長官林鄭月娥也召開記者會。（圖／路透社）

香港行政長官林鄭月娥今日凌晨4點也緊急召開記者會指出，她6月18日已經向民眾真心致歉，而律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超也為修例工作不足衷心致歉。「希望透過改革管治風格，更用心聆聽吸納社會各界不同意見，特別是年輕人心聲，盡努力解決香港的問題，這是他們對香港的承諾。」

不過她也說，昨天見到兩個截然不同的場面，七一遊行人士展現香港核心價值，但另一個是令人痛心震驚的「違法暴力場面」，因此她會對違法行為追究到底。