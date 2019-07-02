秘書處「遺失大量電腦硬體」　港警封鎖立法會大樓蒐證

▲示威者將立法會大樓玻璃門撞破。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中示威者昨（1）日晚間闖入立法會大樓，員警深夜後到該處清場，並持續在大樓內蒐證。港媒報導，員警到了今（2）日上午仍持續封鎖大樓，所有出入口也都有全副武裝的警力駐守；有消息指出，立法會秘書處遺失了大量電腦軟硬體相關設備，還不清楚何時才能恢復運作。

報導提到，立法會出入口和示威區佈滿雜物，包含雨傘、水壺、頭盔以及板手、螺絲等工具。大樓玻璃門和玻璃窗也都被撞爛，碎片散落一地，牆壁也全被貼滿海報或是漆上示威者的訴求。據無線新聞引述消息指出，秘書處遺失了大量電腦硬體及載有軟體的儲存裝置。

今早立法會已經由警方接管蒐證，由於大樓內一片凌亂，因此員警在大樓外拉起封鎖線，各個出入口都有防暴警察駐守，所有進出的人士都必須讓警方登記，除了已登記的立法會議員外，其他人等一概不能進入。

▼員警封鎖立法會大樓，並且持續蒐證。（圖／美聯社）

香港行政長官林鄭月娥今日凌晨4點召開記者會，譴責示威者極暴力且目無法紀，包括以鐵枝及鐵箱車破壞立法會外牆，以及使用帶有毒性的粉末攻擊警察，晚間更直接闖入立法會大樓並大肆破壞，議事廳、區徽及立法會主席畫像皆有損毀，這些行動影響了法治。

她也說，政府並非沒有回應示威者訴求，上月15日就已經宣布暫緩修訂逃犯條例的工作，沒有安排重啟時程，法案也將在明年7月、今屆立法會會期結束後到期，這已經是正面回應；「對於立法會被暴力衝擊感到痛心，強烈譴責目無法紀行為，並會對違法行為追究到底。」