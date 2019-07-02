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反送中佔香港立法會　《環時》開砲：顯露出暴徒的猙獰

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▲▼七一遊行,反送中,逃犯條例,立法會。（圖／路透）

▲七一遊行中，反送中民眾佔領香港立法會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港1日爆發「反送中」民眾攻佔立法會的事件，《環球時報》當天深夜發表社評指出，這些暴力攻擊者如此囂張，完全不把香港法律當一回事，一定讓所有愛香港這座城市的人氣憤並且難過，他們越來越顯露出暴徒的猙獰，香港的形象和香港人的生活，不能被他們毀了。

社評直言，1日下午發生的事情「已經把示威游行引上了邪路」，他們是公開暴力衝擊香港法律的象徵性建築，表達的是對香港法治的蔑視，這種暴力「是發達社會之恥，也是不祥之兆」。

▲▼ 七一遊行,反送中,香港,香港立法會。（圖／路透社）

▲ 香港立法會受到破壞。（圖／路透社）

社評強調，作為內地社會的輿論機構，對香港立法會前出現這樣的一幕「非常痛心，也為香港社會捏了一把汗」，近來一些激烈的政治情緒衝擊了這座城市，有一小部分人，明顯在試圖把近來的抗議活動朝著極端對抗的方向引導，「他們要壓倒香港現有秩序、要由街頭政治主導香港決策的狂妄目的已如司馬昭之心，路人皆知了。」

社評表示，香港不應成為暴力的天堂，無論香港還是內地社會，都不會允許暴徒文化在香港社會大行其道，有問題和爭議都應通過憲制渠道加以解決，「希望香港全社會都行動起來，對暴力行徑的上演大聲說不。」

香港民陣1日發起「七一遊行」，示威者不但攻破立法會外的玻璃門，還佔領了議會廳。示威者代表表示，希望政府能夠正面回應佔領者「撤回修例、實行雙真普選」等5大訴求。警方於2日凌晨在龍和道持盾排出陣型，向示威者的方向進行推進，並舉起黑旗警告「施放催淚彈、胡椒噴霧」等進行清場、驅離示威者。

►►快訊／港警午夜清場「施放催淚彈」！示威者佔領立法會宣言「5點訴求」對峙

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關鍵字：反送中,逃犯條例,香港,粵港澳要聞,七一遊行,香港立法會

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