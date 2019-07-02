反送中佔領立法會　港股開盤仍大漲超過400點

▲香港民間人權陣線1日舉行「七一遊行」。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港立法會昨（1）日遭到反送中示威者佔領並破壞，不過港股表現卻依舊良好，恒生指數更逼近29000點大關，一度急升超過400點，高見28957點；國企指數最新上升142點（1.31%），報11024點。主板成交逾314億港元。分析師認為，這可能是受到中美恢復新一輪貿易談判影響。

▼恆指行情。（圖／翻攝自Google）

綜合港媒報導，藍籌股開市普遍走高，騰訊（0700）升4.31%，報367.8元；友邦保險（1299）升0.83%，報84.95元；滙豐控股（0005）升0.85%，報65.35元；中國平安（2318）升4.48%，報98元；港交所（0388）升1.52%，報280元；領展（0823）升1.56%，報97.5元；中移動（0941）升0.35%，報71.4元；中電控股（0002）升0.29%，報86.45元。

中美貿易戰氣氛緩和的關係，舜宇光學（2382）升8.98%，報87.95元；瑞聲科技（2018）升5.64%，報46.85元；萬洲國際（0288）升4.8%，報8.3元；創科實業（0669）升3.68%，報62元。內險股部分，中國太平曾升至98元創新高；新華保險、中國平安、中國財險、眾安在線等升2%到4%。