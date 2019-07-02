跟朋友借車裝逼！3600萬藍寶堅尼燒成廢鐵...他淡定：塞車害的

▲3600萬超跑在高速公路上自燃。（圖／翻攝自《梨視頻》）



大陸中心／綜合報導

浙江省溫州市於日前發生一起嚴重的火燒車意外！一名羅姓男子於高速公路上駕駛一輛價值約3600萬的藍寶堅尼，沒想到想裝逼卻裝不成，反而導致整輛車起火自燃、瞬間陷入火海。更稀奇的是，羅男在事後反應異常淡定，並表示車子是向朋友借來的。

據《梨視頻》報導，羅姓駕駛於上（6）月29日開著向朋友借來的藍寶堅尼，沒想到開一開卻突然在在高速公路上自燃，他趕緊下車遠離現場，而事發現場當時濃煙滾滾，整輛車就這樣陷入火海，最後除了車頭外，幾乎都已經被燒成廢鐵，情況慘不忍睹。

▲▼藍寶堅尼陷入火海，燒得只剩下只剩車頭。（圖／翻攝自《梨視頻》）



據羅男表示，這輛藍寶堅尼新車價值約800萬元人民幣（約新台幣3600萬元），是和朋友借來的。他推測，因為這輛車轉速快，只要輕輕踩油門轉速就會飆高，且該路段又塞車，導致油門踩踩停停，最後才會造成油溫過高，整輛車起火自燃。羅姓駕駛最後只能逃離現場，眼睜睜地看著超跑燒成灰。

這段畫面曝光後，也引起大批網友熱議，大家紛紛留言表示，「幹嘛幫自己找台階下」、「裝逼不成裝出了天價！」、「這就是為什麼我喜歡騎腳踏車」、「可能把家賣了都賠不起」、「所謂的燒錢！」但也有網友認為，「看他這麼淡定，絕對是沒保險也賠得起吧。」

▲羅男淡定講解火燒車原因。（圖／翻攝自《梨視頻》）