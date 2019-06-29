獨／貨車撞千萬「超跑小牛」不認帳！　業者還揪出：他還打我家狗

洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄一間超跑出租業者控訴鄰居，撞到自家店內價值約1千6百多萬的「小牛570」，造成後照鏡損壞，車身也被撞出個洞，但沒想到對方硬是掰自己的貨車沒有動，只好調出監視器，業者表示鄰居過去還曾拿棒棍攻擊店內的狗，害得狗狗看到人就會躲，也大喊「這種惡鄰我忍了4年，忍無可忍」。

▲價值約1千6百多萬的「小牛570」側門被出痕跡。（圖／記者吳奕靖攝）

▲監視器拍下貨車撞上超跑瞬間。（圖／記者吳奕靖攝）

超跑出租業者表示，28日當天開著價值約1688萬的「小牛570」從店裡出來，到慢車道準備直線出去，但一開出去立刻就被鄰居違停在巷口的貨車撞了好大一下，造成後照鏡損壞和側門出現個大洞，但沒想到事後，鄰居辯說自己貨車根本沒動，直到調出監視器才戳破謊言。

▲監視器拍下鄰居持長棍攻擊狗。（圖／記者吳奕靖攝）

業者無奈表示，這名鄰居就曾持長棍，揮打店裏頭的狗狗，一開始用手到後來越來越誇張，前後已經不下十次，要不是別的鄰居好心告訴他，還不知道自家的狗遭到攻擊，害得狗狗看到人就會怕，業者也說，不懂為何鄰居對他們會這麼不友善。

從去年自家狗狗被打，到今年車子被撞，讓業者大喊「這種惡鄰我忍了4年，忍無可忍！」，而且超跑光靠維修費粗估就要250萬左右，現在證據明確，就等待警方鑑定報告出來，要求賠償。

▲價值約1千6百多萬的「小牛570」後照鏡被撞壞。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遭到鄰居攻擊的狗狗。（圖／記者吳奕靖攝）