日本九州、四國暴雨…2日零時撤81萬人　鹿兒島土石流1死

▲日本九州南部和四國部分地區發布警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王致凱／綜合外電報導

日本九州、四國地區遭猛烈暴雨侵襲，多地出現災情，據悉，鹿兒島市本城町已經有一名7旬婦人因土石流而不幸去世。日本氣象廳預測，到2日傍晚為止，九州南部24內恐出現150毫米降水量、九州北部也將有100毫米以上大雨發生。據2日0時最新情報，當局共3縣合計81萬人發出「避難勸告」。

受梅雨鋒面影響，日本九州南部自30日晚間降下大雨，其中在宮崎縣蝦野市、鹿兒島縣薩摩川內市1日上午都出現每小時60毫米以上雨量。在上午6小時累積雨量方面，鹿兒島霧島市高達241.5毫米、日置市也高達233毫米，均打破7月份雨量新高紀錄。鹿兒島附近觀測到「線狀對流」發生情況。

另外，截至1日晚間23時50分為止，日本已經有7處地點觀測到24小時降水量超過200毫米，其中薩摩川內市和日置市更突破300毫米，雨勢驚人。當局一度針對熊本、宮崎、鹿兒島和愛媛等4縣121萬人發出避難警報。

這波梅雨鋒面從從東海一路往日本東方的太平洋海面延伸，至4日為止鋒面可能滯留不動，帶來溫暖且潮濕的空氣，且西日本靠太平洋一側的大氣狀態極不穩定，因此大雨可能持續數天之久，主要集中在九州地區。

根據日本NHK報導，日本氣象廳預測，從1日傍晚至2日傍晚為止，預估24小時雨量最多將出現在九州南部地區，達150毫米，其次為九州北部的100毫米，以及四國地區80毫米。另外2日傍晚至3日傍晚，預估九州全境都可能出現100毫米至200毫米豪大雨，四國也可能出現100至150毫米的雨勢。

日本氣象廳警告，雨量集中的地區可能出現河川氾濫、土石流、低窪地區積水等災情，同時也有落雷、龍捲風或瞬間強陣風的可能性，呼籲民眾提高警覺。

鹿兒島市本城町1日上午就發生一起土石流災情，泥水土石直接灌入平房民宅，造成1名70多歲婦人受困。警消人員趕到現場時，婦人原本還有意識，但隨後仍傷重不治。

根據2日凌晨0時發表的最新情報，當局針對鹿兒島縣、熊本縣和愛媛縣共38萬戶、合計81萬多人發出「避難勸告」，呼籲居民儘速往往避難所或安全場所移動。