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日本「重啟捕鯨」第一天　北海道漁船抓回2頭小鬚鯨！

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▲▼2019/07/01，日本重啟商業捕鯨首日，北海道釧路市捕回兩頭小鬚鯨。（圖／路透）

▲日本重啟商業捕鯨首日，北海道釧路市捕回兩頭小鬚鯨。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本時隔31年首度恢復商業捕鯨，捕鯨船隊從北海道釧路市與山口縣下關市出港，稍晚後，釧路市捕鯨船捕獲2頭小鬚鯨返港，預計鯨肉將在釧路市內等水產市場銷售。

綜合日媒報導，日本正式退出國際捕鯨委員會（IWC）後，隨即結束在南極海與西北太平洋藉「鯨魚生態收集」為名的捕鯨行為，取而代之的是在日本領海與專屬經濟海域（EEZ）內的商業捕鯨。不過，日本仍會再南極海以肉眼觀察的方式繼續調查鯨魚生態。

日本水產廳1日宣布，捕鯨的年度上限為383頭，細分為小鬚鯨171頭、布氏鯨187頭和北鬚鯨25頭，而從今年7月至12月底為止，半年的總數則為227頭，此數量比去年一整年度以科學研究為名捕獲的637頭鯨魚數量相比，減少了大約6成。

日本官方表示，鯨魚捕撈上限是依據鯨魚生態推估計算，即便未來繼續捕撈100年，也不會影響到鯨魚生態，也是獲得IWC認可的計算方式。

儘管日本重啟商業捕鯨遭到諸多批評，但日本捕鯨漁民則歡欣鼓舞。日本小型捕鯨協會會長貝良文（Yoshifumi Kai）就說，「今天是最棒的一天」；22歲捕鯨船員阿部秀樹（Hideki Abe，音譯）則說，「重啟商業捕鯨後，我希望年輕一代也能吃上鯨魚肉。」

隨著全球鯨魚數量減少，IWC於1982年禁止商業捕鯨，日本商業捕鯨則於1988年宣布停止，然而卻以科學名義展開「捕鯨研究」，遭歐美和澳洲等反捕鯨國抗議。

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