柯文哲出席海峽兩岸電競文化節　東森協辦共創多元電競交流

▲東森新媒體控股公司董事長廖尚文。（圖／資料照，記者屠惠剛攝。）

大陸中心／綜合報導

台北市長柯文哲 7 月 3 日至上海出席雙城論壇，同日下午出席 2019 海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮。海峽兩岸電競文化節著重青年與創意交流，東森新媒體控股公司為主要協辦單位之一，董事長廖尚文與執行董事邱佩琳也會出席電競文化節決賽頒獎典禮，參與兩岸電競交流盛事。

兩岸電競文化節的比賽項目為《王者榮耀》。歷時兩個月海選賽，來自北京、上海、台北與高雄的四支隊伍脫穎而出，並在現場完成電競文化交流和比賽互動（見上圖／主辦單位提供）。本次上海電競嘉年華邀請 AVEX 藝人董芷依、AKB48 Team TP 成員陳詩雅、劉語晴與邱品涵，而 KPL 官方賽評九天也將親臨現場，（見下圖／取自 AKB48 Team TP 臉書粉絲專頁）

根據北市府公布的行程，台北市府團隊 7 月 3 日抵達上海後，上海方將邀請前往洋山深水港參訪，後於下午參訪浦東新區城市綜合管理中心、出席 2019 海峽兩岸電競文化節，晚上出席上海市領導會見和晚宴；4日上午，在金山假日酒店舉辦主論壇，並簽署三項合作協議，下午前往上海（金山）海峽兩岸青年創業基地、上海灣區科創中心、台商南僑食品等地參訪，晚上出席答謝晚宴。

▲北市府 1 日曝光主視覺，不過僅呈現在北市府在4日主辦的答謝晚宴中，背板與講台等舞台佈置，其餘場合的主視覺呈現則另由主辦方上海決定。北市府表示，希望在本屆上海台北城市論壇的主視覺，利用交通網路，排水管道的意象轉化，體現對過去工業建設的欣賞，「也期許我們能跨越時間的橫溝，推動青年、產業間的交流與合作，共譜下一個美好未來。」（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／資料照，記者楊亞璇攝。）

2019 海峽兩岸電競文化節 4 月 17 日在上海舉行啟動儀式，東森新媒體控股公司與上海神羽文化傳媒等單位同時簽署戰略合作協議，攜手打造「海峽兩岸電競文化節」品牌。當時出席戰略合作簽約儀式的東森新媒體控股公司執行董事邱佩琳表示，未來將在台灣深耕電競市場發展，除了朝向媒體遊戲電競互動平台、賽事籌備等，預計結合更多戰略夥伴擴展至大陸、東南亞等地區，期盼能打造出一個多元化的電競產業，同時引領台灣電競產業邁向全新領域。

▲▼2019海峽兩岸電競文化節 4 月 17 日舉行啟動儀式，東森新媒體控股公司執行董事邱佩琳出席簽約儀式。（圖／記者魏有德攝）

《Newzoo》數據顯示，電子競技觀眾總數將於 2019 年成長至 4.54 億人，大陸將創造 1.4 兆人民幣（約 6.58 兆新台幣）收入，超越歐美成為全球第二大電競市場，商機無限。

台灣選手在電競比賽也屢創佳績，台灣目前超過 30 %玩家參與電競遊戲、或是看遊戲相關直播，其中高達84%的玩家會每週參加一次，其中約 1450 萬台灣玩家在 2018 年消費約達 87 億人民幣（約408億新台幣），名列全球第 15 名。

邱佩琳指出，電競是年輕人新的娛樂方式，也是一個很好的交流平台，東森能共同參與本次活動，對兩岸年輕人可以提供更深層的交流與提升，起到關鍵作用。