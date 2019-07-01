龍捲風猛襲屏東林邊10多秒　吹翻「貨櫃+電線」大停電...台電搶修中

▲南二高屏東縣林邊南下交流道下方1日下午3點左右出現龍捲風，過後景象令人怵目驚心。（圖／記者陳崑福翻攝自屏東小鎮資訊，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「咻咻咻…」屏東縣林邊鄉鎮安中山路段1日下午3時許出現龍捲風！短短10多秒的時間內，附近加油站、鐵皮屋、大型T霸號誌、貨櫃等物品紛紛被吹倒或吹飛，畫面相當怵目驚心。其中一輛小貨車還被倒下的交通號誌砸中後擋風玻璃，造成2人受傷，所幸並無大礙，強風猛襲也導致大停電，台電人員搶修中。

「第一次遇到這麼大的強風，太可怕了」目睹的民眾說，剛開始風一陣一陣的來，沒想到一下子就捲了起來，捲起高度更超過15公尺，相當驚人。

▲駕駛人紛紛停車。

龍捲風發生的地點就在台17線林邊鄉鎮安村中山路，災情陸續傳出。附近一間加油站在強風過境後，贈品玻璃櫥櫃硬生生地吹走，有民眾屋頂上的鴿舍也被捲走，鐵皮屋上的鐵皮還被吹到電線上，造成附近大停電。

但這還沒完！路旁的貨櫃也被吹翻，一輛自小客車更被吹進路旁民宅，此外，強風還將豎立在路旁的T霸交通號誌吹斷，一輛行經該路段的自小貨車秒被砸中後擋風玻璃，駕駛也受到波及，身上有多處擦傷。後方車輛見狀，因擔心遭到波及而不敢前行。

▲▼滿目瘡痍、鐵門被吹壞。

屏東縣消防局獲報後，趕緊前往救援，並將2名傷者送醫，所幸2人傷勢並無大礙。消防局同步出動警消人員巡邏，查看是否還有人受傷；至於轄區的東港警方則出面管制交通，由台電人員全力搶救停電。

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