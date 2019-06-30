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徬徨站在國小外…失智婦從汐止跑到南港又渴又餓：不知怎回家

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▲▼失智老婦從汐止住家出門到南港後迷路，熱心警洪明廸和楊恆協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲失智老婦從汐止住家出門到南港後迷路，熱心警通知其家屬接回。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

年紀大患有失智症的長者常因獨自外出散步而忘記回家的路。台北市南港區玉成派出所日前接獲通報稱，東新國小有迷途老人需要協助。員警趕抵現場後，發現一名年約80歲楊姓老婦站在學校外，表示不知道如何返家，員警將她先帶回派出所，並聯絡到其家人，成功幫助老婦與家人團聚。

員警洪明廸發現老婦迷路，且表達能力欠佳，無法敘述相關基本資料，於是就先將老婦帶返派出所照護並查證身分。由於老婦身無分文，另一名備勤警員楊恆則不斷安撫並與老婦閒聊，才得知老婦早上就從汐止區住家出門，並已許久未進食、喝水，於是員警立即拿點心及茶水給老婦充飢，並利用警政資訊系統確認老婦在汐止區的住家，隨即通知汐止的轄區派出所員警到老婦家中聯絡家人。

老婦的兒子趕到派出所後向員警表示，母親患有失智症，有時會趁家人不注意時出門散步，卻因迷路而無法回家，並對員警及民眾的熱心協助表達感謝。南港分局建議，家中如有失智長者或精神疾病患者，可不定時幫忙拍照，包含常穿著的衣物、特徵等，同時也應注意其可能活動範圍，並協助配戴印有聯絡方式的飾品、證件或手機等，增加他們若走失時能被尋獲的契機。

▼熱心警員洪明廸和楊恆協助迷途老婦返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼失智老婦從汐止住家出門到南港後迷路，熱心警洪明廸和楊恆協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：失智,老婦,迷路,返家,汐止,南港,散步,洪明迪,楊恆

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