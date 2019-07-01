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暑假囉！三重、林口警「加強擴檢」　防毒、掃黑一次到位

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▲▼三重、林口警方於暑假期間擴大臨檢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重、林口警方於暑假期間擴大臨檢。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

放暑假囉！新北市三重及林口分局為了防止青少年涉毒及加入黑道幫派，針對轄區內易犯罪場所、黒幫組織處所主動出擊，其中再三重地區擴大臨檢就抓到了各類刑案通緝犯3件3人、毒品案5件5人公共危險3件3人、告發洒後駕車2件2人、公眾賭博案2件5人，共計15件18人，確保社會秩序，給予人民安全、純淨的生活空間。

三重分局表示，「治安無假期！」為了防制危險駕車、遏止飆車歪風及主動打擊街頭暴力案件發生，有效淨化暑前青少年成長環境，向警察局申請支援警力擴大臨檢，針對暑假期間，加強查緝擴大偵辦，

而林口分局為防止青少年於暑假期間，涉足妨害身心健康場所，受誘惑加入幫派或從事飆車、吸毒等偏差行為或被害事件發生，特於6月30日下午9時出動優勢警力，針對泰山、林口地區轄內汽車旅館、網咖、撞球館、釣蝦場等青少年易聚集場所執行擴大聯合稽查，並設立多處路檢點防制危險駕車。

專案期間林口分局已查緝2件運輸毒品及1件栽種大麻案，分局長陳保安表示，為了讓孩子們過一個安全又安心的暑假，將持續執行三項保護青少年勤務措施「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大預防犯罪宣導」，以最大的能量與決心，共同營造優質的成長環境，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。

▼林口警在釣蝦場進行稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、林口警方於暑假期間擴大臨檢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼三重警方配合警犬隊臨檢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、林口警方於暑假期間擴大臨檢。（圖／記者陳豐德翻攝）

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