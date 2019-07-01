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Sign in with Apple確保資安？OpenID基金會：可能會帶來安全與隱私風險

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▲▼蘋果推「Sign in with Apple」服務。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果在今年的WWDC當中推「Sign in with Apple」服務。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple才在6月初的開發者大會（WWDC）上推出了「Sign in with Apple」的功能，號稱相較於其他登入方式，可更為確保使用者的資訊安全，不但可免除網站廣告信的騷擾，還可以降低帳戶被盜的機會；不過，現在非盈利組織OpenID基金會提出了一封公開信，上頭寫著「利用Apple ID登入的用戶，有可能面臨更大的安全和隱私風險」。

OpenID基金會在這封給Apple軟體工程副總裁Craig Federighi的信當中寫道，Apple官方已經大部分採用了「OpenID Connect for Apple登錄」，但是兩者之間很明顯地存在著一些差異。

OpenID基金會認為，這些差異將會帶給用戶安全和隱私風險；此外，這些差異性也將會帶給OpenID Connect和Apple In Signing開發人員不必要的負擔。

該基金會呼籲Apple，唯有透過縮小Apple與OpenID基金會之間做法差異的方式，才能降低這些風險；且也希望Apple可以加入OpenID基金會，兩者間互相簽約、合作。

據了解，OpenID基金會是為非盈利組織，基金會成員有PayPal、Google與Microsoft等，此一基金會使用了OpenID Connect平台來控制眾多通用登錄平台；此外，OpenID Connect是目前廣泛受到採用的協議，建立在OAuth 2.0機制之上，支持第三方以標準方式登錄應用程序。

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關鍵字：Sign in with Apple,Apple,OpenID基金會,資安,WWDC

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