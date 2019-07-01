罷韓連署3萬份將達標！7/14辦「因為愛高雄，所以站出來」擴大熱度



▲罷免韓國瑜連署書將達三萬份。（圖／記者洪靖宜攝）

洪靖宜／高雄報導

台灣基進黨和罷免高雄市長韓國瑜的民間團體「公民割草行動」、「高雄好過日」，1日召開記者會，宣布第一階段連署書即將到達三萬份，基進黨發言人陳柏惟表示，將在7月14日下午舉辦「因為愛高雄，所以站出來」熱身首映會，是罷免遊行的首部曲，進一步擴大罷韓行動的熱度。

臉書粉絲團「公民割草行動」，上個月27日開始發起罷免高雄市長韓國瑜活動，提議書正式出爐，包含填寫資格、方式及注意事項也正式公布，粉絲團指出，第一階段提議書需要3萬份。台灣基進黨和公民割草行動及高雄過好日，1日聯合召開記者會，宣布第一階段即將到達三萬份。

基進黨發言人陳柏惟表示，選在國民黨黨內初選民調最後一天，也就是7月14日將舉辦「因為愛高雄，所以站出來」熱身首映會，是後續罷免遊行的首部曲，邀請市民參加；他說，知道罷免難處是在第二階段，希望氣勢能持續下去，但詳細的活動內容還要研擬。

▲民眾簽連署書。（圖／記者洪靖宜攝）

公民割草行動發言人強調，公民割草是受邀單位，對於能集結更多高雄人，始終保持開放態度，因為罷免韓國瑜是一件困難的事，更需要各方支持，創下全台史上第一例的市長罷免案。