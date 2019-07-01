川金超滿意會談結果　北韓官媒：DMZ歷史性會晤「引全球狂熱」　

▲ 川普與金正恩在軍事分界線兩側握手。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6月29日出訪南韓，與南韓總統文在寅舉行峰會前夕在推特上提議，於非軍事區（DMZ）和北韓領導人金正恩會面。川普隔天在板門店軍事分界線與金正恩握手，一度踏上北韓領土、締造歷史性的瞬間，隨後展開長達53分鐘的閉門會談。北韓官媒《朝中社》1日報導，川金在板門店協議重啟兩國對話。

《朝中社》報導，「金正恩同志6月30日下午應川普美合眾國總統提議，在板門店歷史性聚首」，此次會晤是在到訪南韓的川普邀請之下成事的突襲會面，「短短一天的時間內，全球目光再度聚焦於朝鮮半島。北韓及美國首腦在板門店相聚的消息引起的關心與期待讓整顆星球因此狂熱，滿懷激動與興奮。」

文中提到，二位元首進行單獨會談，商討緩和朝鮮半島的緊張狀態、為兩國間的不愉快畫下句點的方法，也說明彼此認為可能成為絆腳石的問題及憂慮，表達對雙方的理解與共鳴，「未來也將密切聯絡，為找出無核化及美國與北韓關係新的突破口，協議重啟具生產性的對話」，且二位元首都對會談結果大讚滿意。

針對川金在軍事分界線兩端面對面的瞬間，《朝中社》指出，「1953年《韓戰停戰協定》後睽違66年，北韓及美國兩國最高首腦在曾象徵分裂的板門店歷史性握手。」《朝中社》也對川普跨越界線一事報導，「美國在任總統史上第一次跨越軍事分界線、踏上我們的領土，寫下歷史性紀錄。」