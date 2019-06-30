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嘉市覺醒音樂祭首度移師港坪公園　預計吸引10萬人潮

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▲▼ 嘉義市舉辦覺醒音樂祭邁入第10年，今年首度移師港坪運動公園，票已賣完。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲▼ 嘉義市舉辦覺醒音樂祭邁入第10年。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣夏日最大規模的音樂節盛事－覺醒音樂祭，即將邁入第十年。迎接新的里程碑，今年首次移師嘉義港坪運動公園，7月5日到7日三天所有票券已全部售光，可望帶來10萬次人潮。嘉義市政府在金山路口加開公車站點，推出持電子票證免費搭市區公車的好康！

▲▼ 嘉義市舉辦覺醒音樂祭邁入第10年，今年首度移師港坪運動公園，票已賣完。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠表示，覺醒音樂祭從2009年開始，經過十年的演進後成為台灣指標性的國際音樂祭。更感動的是，創辦人顏廷憲就是嘉義在地的小孩，願意將這活動在嘉義市生根，經過十年的努力，開枝展葉，成為熱愛音樂的青少年朋友最期待的音樂盛會之一。

黃敏惠說，拼經濟一直是施政的主軸，文化產業也是拼經濟的一種方式，北有貢寮音樂祭、南有春吶音樂祭，中就有我們的覺醒音樂祭。只要想到覺醒音樂祭，就想到嘉義市，這也是嘉義市另一個城市品牌的形象。

她強調，邁入第十年的覺醒音樂祭，今年活動規模更大，預估這三天將帶來約10萬人次的人潮。希望大家參與活動的同時，也能欣賞嘉義市的美景及美食。嘉義市是一個人文城市，走在嘉義市的巷弄就好像走在電影的場景，處處都是讓你驚喜。也希望所有的市民朋友一起來做觀光大使，讓他們感受到嘉義人的熱情與活力。

▲▼ 嘉義市舉辦覺醒音樂祭邁入第10年，今年首度移師港坪運動公園，票已賣完。（圖／嘉義市政府提供，下同）

顏廷憲表示，今年活動卡司陣容堅強，超過百組，包括草東沒有派對、土屋安娜、閃靈、滅火器、傻子與白痴、陳珊妮，以及 Empty ORio ft. 異鄉人、董事長樂團 ft.黃鐙輝等難得一見的限定陣容。票券銷售一空，周邊住宿也幾乎訂滿。為紓解人潮，主辦單位特別租下嘉義大學新民校區草皮推出露營區，也幾乎售空。呼籲樂迷參加這場十周年音樂盛事前，記得先安排好住宿。

市府表示，為全力配合在地亮點活動，紓解人潮，避免市區道路壅塞及停車不便，自7月1日起至8月31日止，市區1路將加開金山路口站點，方便民眾直達港坪運動公園活動現場。此外，凡持悠遊卡、一卡通等電子票證，即可免費搭乘嘉義市3條市區公車(1路、66路及7路)，歡迎民眾多多使用。搭乘前可至公車動態網站查詢(https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx)，以減少候車時間。

▲▼ 嘉義市舉辦覺醒音樂祭邁入第10年，今年首度移師港坪運動公園，票已賣完。（圖／嘉義市政府提供，下同）

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關鍵字：覺醒音樂祭,港坪公園,顏廷憲

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