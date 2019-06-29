與口蹄疫抗戰23年！非疫區資格快到手　台灣豬肉重回外銷市場

▲台灣將在7月1日拿到口蹄疫非疫區的申請資格。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者崔至雲／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，造成台灣整體經濟損失高達1700多億元，更喪失豬肉外銷市場。但再過2天，台灣將拿到口蹄疫非疫區的申請資格，農委會將向世界動物衛生組織（OIE）提報告，可望明年5月OIE年會正式認可台灣為非疫區，讓台灣豬肉重回外銷市場。

農委會副主委黃金城說明，6月底前只要沒有任何狀況，7月就拔針，預計9月前要將所有資料翻譯成英文送到OIE，接下來這段時間若都沒問題，就等明年5月OIE宣布台灣成為口蹄疫非疫區。

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農委會也說，民國86年台灣爆發口蹄疫疫情後，造成國家整體經濟損失嚴重，終於在各級動物防疫單位的努力下，台灣本島、澎湖及馬祖從去年7月1日起全面停止施打口蹄疫疫苗。家畜衛生試驗所也配合政府撲滅口蹄疫政策，持續監測豬、牛、羊等偶蹄類動物血清抗體，證明目前國內確無口蹄疫病毒活動。

▲台灣口蹄疫拔針將在30日滿周年，依世界動物衛生組織規定，台灣將獲得「不打疫苗的口蹄疫非疫區」申請門票。（圖／記者林悅翻攝）

回顧台灣口蹄疫防疫歷程，從民國86年3月爆發疫情後，撲殺數百萬頭豬，產業瞬間崩盤。同年5月開始施打疫苗防疫，直到92年5月，防疫有了新進展，台灣獲認定成為「施打疫苗的口蹄疫非疫國」。

而台灣為了成為「不打疫苗的非疫區」，曾在98年停止施打疫苗，但是同年卻發生7起口蹄疫案例，未能符合OIE的規定，拔針宣告失敗。事後，台灣在102年發生最後1例豬隻口蹄疫案例後，都不再有案例，在106年5月再次由OIE認定台灣為「施打疫苗的口蹄疫非疫區」。拔針作業到今年6月底屆滿1年，可望零案例，農委將再次提送OIE申請及繳交問卷，希望能通過審查，能在明年5月OIE年會上獲得宣布，公布台灣成為不打疫苗的非疫區。

防檢局副局長杜文珍也說，在各單位的努力下，確認台灣自然環境沒有口蹄疫病毒活動下，去年7月1日起展開不打疫苗作業，按照OIE的規定，口蹄疫拔針之後，必須一整年沒有案例發生，才能從疫區除名，農委會監測迄今，台灣都沒有口蹄疫案例，因此達到OIE要求，希望能盡速達到非口蹄疫疫區，但未來台灣還是要繼續維持非疫區，以往的監測也會繼續走，一切的監測作業也照舊。

