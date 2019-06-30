罷工持續進行中！長榮航空30日最新航班異動「取消93班」

▲長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

生活中心／台北報導

長榮空服員罷工投票結束後進入團體協約，雙方討論到第一條「不秋後算帳條款」即觸礁，討論4小時候雙雙宣告破局。原本長榮航空預計最晚7月底能恢復全航線營運，計畫也隨之生變。發言人陳耀銘表示，目前仍維持6成多運能，7月航班等下週重排班表後再行公佈。

30日一共取消93個航班，其中自台灣出發航班因罷工取消45班，桃園機場出發取消38班，松山機場出發取消1班，高雄小港機場出發取消4班，台中機場出發取消2班；返回台灣的部分取消48班，返回桃園機場共計取消41班、松山機場1班、高雄小港機場4班、台中機場2班。

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30日從台北桃園機場出發取消航班

BR178台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR166台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR891台北 (TPE)香港 (HKG)

B7170台北 (TPE)首爾 (ICN)

BR851台北 (TPE)香港 (HKG)

BR710台北 (TPE)鄭州 (CGO)

BR067台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR067曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)

BR807台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR138台北 (TPE)函館 (HKD)

BR255台北 (TPE)峇里島 (DPS)

BR006台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

BR116台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR008台北 (TPE)舊金山 (SFO)

BR768台北 (TPE)哈爾濱 (HRB)

BR728台北 (TPE)呼和浩特 (HET)

BR136台北 (TPE)旭川 (AKJ)

BR118台北 (TPE)仙台 (SDJ)

BR805台北 (TPE)澳門 (MFM)

B7128台北 (TPE)寧波 (NGB)

BR762台北 (TPE)濟南 (TNA)

B7126台北 (TPE)南京 (NKG)

BR180台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR857台北 (TPE)香港 (HKG)

BR770台北 (TPE)黃山 (TXN)

BR381台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR036台北 (TPE)多倫多 (YYZ)

BR004台北 (TPE)西雅圖 (SEA)

BR056台北 (TPE)芝加哥 (ORD)

BR150台北 (TPE)首爾 (ICN)

BR261台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR205台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR827台北 (TPE)香港 (HKG)

BR028台北 (TPE)舊金山 (SFO)

BR065台北 (TPE)維也納 (VIE)

BR087台北 (TPE)巴黎 (CDG)

BR010台北 (TPE)溫哥華 (YVR)

BR016台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

30日從台北松山機場出發取消航班

BR190台北 (TSA)東京 (HND)

30日從台中出發取消航班

BR188台中 (RMQ)首爾 (ICN)

BR819台中 (RMQ)澳門 (MFM)

30日從高雄出發取消航班

BR108高雄 (KHH)東京 (NRT)

B7289高雄 (KHH)昆明 (KMG)

BR172高雄 (KHH)首爾 (ICN)

B7276高雄 (KHH)福州 (FOC)

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