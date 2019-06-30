EXO出席青瓦台晚宴！　伊凡卡秒變迷妹「手捧簽名專輯」眼睛發亮

Did you know that it is @IvankaTrump’s second time meeting @weareoneEXO? First, it was at #PyeongChang2018 and now at @TheBlueHouseKR ! pic.twitter.com/su8GE96Ydo — Harry Harris (@USAmbROK) 2019年6月29日

國際中心／綜合報導

為歡迎美國總統川普到訪，南韓總統文在寅29日晚間設宴招待。宴中除兩國官員出席，韓團EXO也特別受邀現身。EXO團員親自將附上簽名的最新專輯《LOVE SHOT》送給川普和他女兒伊凡卡時，伊凡卡瞬間露出小粉絲般的表情，看起來相當開心，還留下近距離自拍照。

南韓媒體報導， EXO受邀前往常春齋出席文在寅及川普親善晚宴的原因正是備受川普信任的大女兒——白宮高級顧問伊凡卡，因為她的子女就是EXO的粉絲，她在接過簽名專輯時也難掩激動之情。

▲▼ EXO將專輯交給川普及伊凡卡，後與美國及南韓官員合照。（上圖／路透社，下圖／達志影像／美聯社）

事實上，伊凡卡2018年2月出席平昌冬奧時便曾首度與EXO見面。她當時向他們透露，「我的孩子們是你們的粉絲。我會讓孩子學習韓文，希望未來可以在文在寅總統夫婦面前表演KPOP歌曲」，引起熱議。

根據KBS新聞29日畫面，穿著西裝的EXO團員早早就在常春齋等待。川普及伊凡卡現身後，伊凡卡開心的向團員們打招呼，「好久不見！」這時文在寅在一旁向她問道，「您的子女依然是EXO粉絲嗎？」伊凡卡馬上笑稱，「那當然！」

文在寅說明，伊凡卡的大女兒阿拉貝拉（Arabella）7月生日，希望送她EXO的專輯當作禮物；EXO團員趕緊將《LOVE SHOT》交給川普及伊凡卡。伊凡卡接過禮物後驚喜的說道，「謝謝，上面還有簽名呢！」

另外，美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）當天稍晚也在推特上傳他和伊凡卡及EXO的自拍照，標記伊凡卡及EXO官方推特帳號寫道，「你知道這是伊凡卡第二次見到EXO嗎？第一次是在2018平昌冬奧，這次是在青瓦台！」不僅青瓦台轉推哈里斯的推文，EXO官方推特也在轉推後上傳一張自拍當時的側拍照，表達感謝之情。