　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「讓你思考與惡的距離」頂新案纏訟6年無罪確定：遲來的正義

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

（文末更新：頂新聲明全文）

頂新集團屏東製油廠2013年向大統長基公司購買原料油，引發一系列黑心油風暴。案經6年纏訟，智財法院28日二審判決，廠長曾啟明、油脂課長陳聰筆及品管組長蔡俊勇3人無罪、免罰確定，因為3人並非明知原料油有問題仍購買。對此，頂新公司29日發聲明感謝法院還被告清白，強調這是遲來的正義，或許社會大眾能重新思考「我們與惡的距離」。

當時頂新集團向大統長基公司採購原料油，製成橄欖油再出售。不料大統長基販售的原油卻摻入銅葉綠素進行調色，偽裝成西班牙進口的橄欖油對外銷售。案件曝光後，震驚社會大眾，大統長基負責人高振利被判刑12年定讞，頂新屏東廠廠長曾啟明、課長陳聰筆等人也被依詐欺罪判刑6個月至2年不等，沒收頂新不法所得7.9億元，另外罰款800萬元。

▲▼屏東地院照 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東地院 。（圖／記者陳崑福攝）

屏東地院一審認為，頂新公司明知原料油摻入銅葉綠素，可能危害人體，卻為了節省成本購入製成橄欖油、葡萄籽油，已涉詐欺罪。當時廠長曾啟明解釋，頂新花了與一般原料一樣的成本，卻買到混攙油，也是受害者。但法官不信，仍在2017年4月判決3人有罪。

案經上訴，智財法院二審認為，檢方未提出積極證據，無法證明被告3人是在明知有問題的狀況下購入原料油，或是刻意放寬檢驗標準，難認3人主觀上有詐欺取財、商品標記不實及調配、包裝攙偽假冒及含違法添加物的食品進而販賣等直接或間接故意，因此撤銷一審有罪判決，全案無罪確定，頂新所得7.9億餘元也不須沒收。

頂新製油公司29日發出聲明，全文如下：

6年前，大統長基公司以低價油混攙橄欖油，並添加銅葉綠素，混充為百分之百自西班牙進口的橄欖油對外詐欺銷售，引發輿論風暴，向大統長基採購油品的台糖、福懋及頂新製油公司，同是受害人，卻僅有頂新製油公司被捲入這場風暴，智慧財產法院6月28日雖對3名員工與公司做出無罪判決，但其中的誤解、偏見或已深植人心，難以彌補。

始作俑者大統長基公司，當初將低價油混攙於橄欖油，並添加銅葉綠素混充為百分之百自西班牙進口的橄欖油對外詐欺銷售，摻混油品經驗與技術高明熟練，連儀器都無法檢出；甚至於案發前，衛生局及經濟部工業局亦曾分別多次稽查與抽驗大統長基油品，也未曾發現異狀。

智慧財產法院歷經多年調查，確認頂新製油公司在橄欖油案件中，並無包裝攙偽假冒食品販售的故意，6月28日判決頂新製油公司與員工無罪。另外，判決也認定頂新製油公司前董事長魏應充於內部會議中一再指示應提升品質，絕無可能容忍低價採購犧牲品質的行為。

雖然法院已釐清相關疑點，還給所有被告清白，甚至明確指出頂新製油公司向來注重品質，絕無可能為求改善成本結構而犧牲品質，但是公司已遭受難以回復的損害，員工及其家庭在過去六年間所受的身心煎熬，也難以彌補，其中的誤解、偏見或已深植人心，如台大法律系教授李茂生所言（https://tinyurl.com/y3k44w9h） ，法官做出這項判決，除了有做正確判斷的能力外，還需要有勇氣。

過去的傷害難以彌補，我們與惡的距離或可重新再思考，盼社會大眾、媒體與司法體系，能秉持中立客觀立場，來審視所有司法案件，共創符合社會正義、重視司法人權的進步社會。

ET快訊
Leo王是台大學霸！罹血友病24年　戴護膝上學被叫「怪咖」吐
【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王大贏家！歌王Leo王、歌后林憶
金曲／壓軸大獎！蔡依林《Ugly Beauty》抱走年度專輯
金曲／孫盛希《希遊記／滾石國際音樂股份有限公司》抱走最佳國語
金曲／擊敗蔡依林！林憶蓮再封歌后　奪最佳國語女歌手獎　
金曲／饒舌出頭天！Leo王封歌王　奪最佳國語男歌手獎

關鍵字：頂新,魏應充,與惡的距離

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／靈異探險衣櫥自己動2次　直播主嚇到狂罵三字經發燒直言不敢再去

影／駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭撞輾亡「讓她好走」　男友：賠再多也用不到

快訊／基隆驚傳「男子闖國道」離奇車禍！客運撞上血濺一地

交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚十多年靠賣書養兒女

影／孩子爬到大馬路險被車撞！民眾急忙抱起尋母　她一臉無所謂接回屋內

快訊／淡海輕軌上路「首起車禍」！　小黃違規左轉撞車頭

「讓你思考與惡的距離」頂新案纏訟6年無罪確定：遲來的正義

一句偵查不公開！死者家屬「自力救濟」po網找出行車記錄器：肇事者胡扯　　

我處理！超豪邁邀5好友歡唱飲酒　「醉」後翻臉賴帳...當街遭扁

辦公大樓正妹OL太多　「豬哥求職男」尾隨躲女廁偷窺

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神全變了」

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

五月天《頑固》＋周杰倫《安靜》　陳奕迅神開場爆雞皮

美到哭！3天2夜攻頂看嘉明湖　克服高山症痛苦只為天使的眼淚

「讓你思考與惡的距離」頂新案纏訟6年無罪確定：遲來的正義

一句偵查不公開！死者家屬「自力救濟」po網找出行車記錄器：肇事者胡扯　　

我處理！超豪邁邀5好友歡唱飲酒　「醉」後翻臉賴帳...當街遭扁

辦公大樓正妹OL太多　「豬哥求職男」尾隨躲女廁偷窺

台中店家疑氣爆！1樓放4瓦斯桶...「碰」一聲釀6傷　鄰居嚇壞：比921還可怕

她走15公里到自助餐「只聞不買」店家怕怕　警查出失智！老闆送她熱便當

求借電話卻「拐機」　詐欺鴛鴦9條通連累3子女沒上學

可愛女警訪獨居老奶奶　「一年多不間斷」一封信讓善行曝光

開400萬保時捷衝撞展間！揮舞十字鎬砸桌　潮男「立領哥」判決結果出爐

獨／貨車撞千萬「超跑小牛」不認帳！　業者還揪出：他還打我家狗

川習會後…美中聲明有「4點差異」　這2件事川普根本沒提到

老了也要做閨蜜！　7女相識10周年「砸1800萬蓋別墅」：20年後一起老去

歐陽娣娣罕見剪「短瀏海」！　新造型曝光

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

「讓你思考與惡的距離」頂新案纏訟6年無罪確定：遲來的正義

金曲慶功／艾怡良喝到半夜2點！「爸媽和男友」安靜躲一旁

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

伊斯特本網賽／詹家姐妹3進決賽　睽違5年再封后

金曲慶功／孫盛希寫「感謝名單」到清晨　曝4種字體大小：怕上台看不到！

送一把泥土帶鄉愁　兩岸大陳鄉情文化節台州舉辦

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

社會熱門新聞

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

台中店家疑氣爆釀6傷！　鄰居：..

男子突墜遮雨棚 　嚇壞路人搶救

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用..

即／基隆男闖國道！客運撞上血濺..

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

祖孫出門買麵包遭撞　嬤下肢變形..

淡海輕軌首起車禍！小黃左轉撞車..

超跑小牛遭鄰居撞還打狗

未成年兄妹凱道放沖天炮：打倒蔡..

車子沒有找警基層怒警察不是奴才

即／新北中和婦人遭汽車撞倒傷重..

因偵查不公開　家屬ＰＯ網記錄器

豪邁邀5友飲酒　結帳賴皮遭圍毆

更多熱門

相關新聞

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

頂新公司屏東廠2013年間向大統長基公司購買原料油製成橄欖油出售，卻買到攙有銅葉綠素的混油，大統長基負責人高振利已遭判刑12年定讞，頂新屏東廠廠長曾啟明及課長陳聰筆等人也於2017年遭屏東地院依詐欺罪判刑6個月至2年不等刑期，頂新則遭罰800萬元並沒收不法所得7億9,947萬餘元。二審智財法院認定被告並不是明知原料油有問題仍購買，雖然產品有可能危害人體，但不算犯罪，今（28日）改判被告全無罪、免罰確定。

魏應充拍影片問7個月不會變質嗎

味全龍復出　魏應充：意義重大

味全龍回鍋　聯盟認同延續紀錄

味全龍二軍基地確定落腳斗六

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

伊拉克水庫乾涸　3400年前古王國驚喜現身

Selina走音被罵！Ella冒暖舉

林憶蓮勝出蔡依林關鍵原因曝光！

宋仲基、宋慧喬「去年9月慶生合照」曝光⋯她笑得甜蜜

Lulu「高冷臉」神複製陳珊妮

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

宋仲基爸爸簡訊曝光！

即／東北部海域凌晨4.8地震　網驚：桃園有感覺

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面