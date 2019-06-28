孩子爬到大馬路險被車撞！民眾急忙抱起尋母　她一臉無所謂接回屋內

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區長壽街於本月28日中午出現一個小嬰兒，在馬路上開心地爬呀爬，身旁車來車往超危險！路過雙載女騎士見狀，急忙停車，並抱起小嬰兒大喊，「誰家的孩子爬出來了！？」但始終沒人回應，女騎士不放棄，發現一戶人家的紗門沒關，又喊了好幾聲，才看到一名婦人緩緩走出來，一臉無所謂地接回小孩，令人傻眼。

▲嬰兒爬上馬路，網友直呼，「太扯了！」。（圖／記者陳雕文翻攝）

熱心女騎士將經歷PO上網，「居然在馬路上看到一個只會爬的小小孩，嚇死我了」、「我非常生氣的告訴她說孩子爬出去了，她也無所謂的態度，把孩子抱到裡面然後關了門，就直接罵孩子！因為我還帶著小兒子不方便跟對方起衝突，只好先離開了，只能希望那家的家人可以多多注意一下小小孩！如果今天沒有人即時發現，然後又來了一台大車，那麼後果真的很難想像！」

▲熱心騎士停車，將嬰兒抱起。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，警方已會同社會局人員到現場關心，目前看來無虐待其他照護問題，僅是一時疏忽；孩子的爸爸事後親自到里長辦公室致歉，里長也將照片傳到原PO的文章下方，有網友詢問，「不是女的來？」認為應該道歉是態度消極的母親。

多數網友皆感激女騎士的熱心，也批評幼兒的生母失職，「給妳（女騎士）一個！被誤會偷抱小孩事小，要真的轉頭離去不管，真發生什麼事，那可是一輩子的痛！但也痛斥這種沒資格為人父母的人（那個女人）」、「要是我，我可能會發飆罵人」、「好危險喔⋯真的太扯了，住一樓好歹也要裝個柵欄什麼的」、「只會生不會教」、「這種人不適合養小孩」、「還好有版主，好心有好報」

▼孩子的爸親自向里長致歉。（圖／翻攝自臉書我是樹林人）