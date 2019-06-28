　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

孩子爬到大馬路險被車撞！民眾急忙抱起尋母　她一臉無所謂接回屋內

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區長壽街於本月28日中午出現一個小嬰兒，在馬路上開心地爬呀爬，身旁車來車往超危險！路過雙載女騎士見狀，急忙停車，並抱起小嬰兒大喊，「誰家的孩子爬出來了！？」但始終沒人回應，女騎士不放棄，發現一戶人家的紗門沒關，又喊了好幾聲，才看到一名婦人緩緩走出來，一臉無所謂地接回小孩，令人傻眼。

▲▼嬰兒。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲嬰兒爬上馬路，網友直呼，「太扯了！」。（圖／記者陳雕文翻攝）

熱心女騎士將經歷PO上網，「居然在馬路上看到一個只會爬的小小孩，嚇死我了」、「我非常生氣的告訴她說孩子爬出去了，她也無所謂的態度，把孩子抱到裡面然後關了門，就直接罵孩子！因為我還帶著小兒子不方便跟對方起衝突，只好先離開了，只能希望那家的家人可以多多注意一下小小孩！如果今天沒有人即時發現，然後又來了一台大車，那麼後果真的很難想像！」

▲▼嬰兒。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲熱心騎士停車，將嬰兒抱起。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，警方已會同社會局人員到現場關心，目前看來無虐待其他照護問題，僅是一時疏忽；孩子的爸爸事後親自到里長辦公室致歉，里長也將照片傳到原PO的文章下方，有網友詢問，「不是女的來？」認為應該道歉是態度消極的母親。

多數網友皆感激女騎士的熱心，也批評幼兒的生母失職，「給妳（女騎士）一個！被誤會偷抱小孩事小，要真的轉頭離去不管，真發生什麼事，那可是一輩子的痛！但也痛斥這種沒資格為人父母的人（那個女人）」、「要是我，我可能會發飆罵人」、「好危險喔⋯真的太扯了，住一樓好歹也要裝個柵欄什麼的」、「只會生不會教」、「這種人不適合養小孩」、「還好有版主，好心有好報」

▼孩子的爸親自向里長致歉。（圖／翻攝自臉書我是樹林人）

▲▼嬰兒。（圖／翻攝自臉書我是樹林人）

ET快訊
懷孕4個月！濃妝嬸「站很久腰很痠」逼讓座　白髮嬤29字神教訓
45歲《甄嬛》蔡少芬宣布懷第三胎！老公張晉PO影片報喜
即／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！只想快點離一離「協議內容有警告意味

關鍵字：嬰兒,馬路,,樹林

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃市市議員張運炳涉賄　桃院判處當選無效

孩子爬到大馬路險被車撞！民眾急忙抱起尋母　她一臉無所謂接回屋內

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

影／駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭撞輾亡「讓她好走」　男友：賠再多也用不到

交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚十多年靠賣書養兒女

被罵「像鬼一樣」心理受創「想自殺」　偶像劇臨演控製片傷害

鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

持黑金剛手機行搶200餘元　10年後警方以指紋逮到搶嫌

「聽障」外國人當街賣小國旗賺旅費　網疑詐騙呼籲大家當心

臟器外露滿地血！男持刀剖開情敵腹部　再狂捅女友心臟直到她不再動…

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

桃市市議員張運炳涉賄　桃院判處當選無效

孩子爬到大馬路險被車撞！民眾急忙抱起尋母　她一臉無所謂接回屋內

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

影／駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭撞輾亡「讓她好走」　男友：賠再多也用不到

交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚十多年靠賣書養兒女

被罵「像鬼一樣」心理受創「想自殺」　偶像劇臨演控製片傷害

鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

持黑金剛手機行搶200餘元　10年後警方以指紋逮到搶嫌

「聽障」外國人當街賣小國旗賺旅費　網疑詐騙呼籲大家當心

臟器外露滿地血！男持刀剖開情敵腹部　再狂捅女友心臟直到她不再動…

他打麻將放話「阿飄別來亂」...半夜慘遭紅衣女厲鬼壓床　孔雀明王下凡解圍

《寄生上流》演員到齊！　宋康昊秀中文 催票台粉：大家好

女星嫁豪門1個月「老公有小三」　雙胞兒遭搶怒報警：躲到哪都能找！

租稅政策有效　稅後高所得占總所得下降2.2%　縮小貧富差距

桃市市議員張運炳涉賄　桃院判處當選無效

柯P「國家主權意識都是屁話」掀戰火　郭台銘：民進黨跟蔡英文更該質疑

外傳接任「農林董事長」　吳清源直球回應：8月1日就會知道

長榮罷工明有望落幕？工會召開說明會：要戰、要和由2300會員意志決定

荷包看緊點！6生肖「燒錢危機」曝：羊愛借朋友錢、狗遇劫財星

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

社會熱門新聞

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾..

求婚前一天...女友遭輾慘死！..

捐獎學金！少女發起「學姐便當」..

乾爹看直播狂砸錢！已婚正妹竟怒..

台北公車亭倒塌壓斷2女腿！市府..

女兒獻身男友　媽藤條痛打結局逆..

夜店殺警主嫌等14人落跑　市刑..

王小姐本名曝光　離婚十多年靠賣..

巡佐強插按摩店乾股！女老闆崩潰..

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用..

台中大貨車撞2人　祖孫1死1傷

追撞2騎士　騎YouBike女..

女友就在旁邊！　渣男性侵閨蜜

鑽戒求婚...只差一句我願意　..

更多熱門

相關新聞

幫寶寶剃頭！驚瞥「一片褐色斑紋」超密集

寶寶出生後12或24天時要「剃胎毛」，有祈求寶寶頭髮生長茂密的意涵。一位媽咪幫寶貝兒子剃完頭後，本來以為會看到「療癒系小光頭」，沒想到卻是雞母皮掉滿地，因為兒子的頭皮上滿是褐色斑點。原PO透露「這個是新生兒的杏賽」，照片讓網友直呼，「我頭皮發麻了」、「密集恐懼症發作」。

寶寶卡在透明羊膜　醫護咕嘰搔癢

台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝

母留言照顧好自己　女學生焦急尋找

爸媽「激戰前醒來」　9月男嬰大哭慘遭悶死

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面