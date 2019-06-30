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每季都好穿的「條紋上衣」準備好了！夏天就選擇多彩線條提亮穿搭

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▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

講求涼快的夏天經常選擇的上衣就是輕薄材質的款式，但講求薄透的同時也就代表著衣著少了份量感，若是沒有搭配得宜穿起來往往就會顯得邋遢沒有精神。注重衣料是否透涼，造型感也不能忽略才行。怕熱卻又想維持好感衣著印象的話，不妨就利用有著條紋線條的上衣完成穿搭。

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

除了秋冬也經常著用的基本色黑白條紋款，呼應夏日的季節感，多彩的條紋也是能讓造型增添新意的選擇。既經典還能表現活潑的衣著氛圍，下列的色彩條紋穿搭示範你喜歡的是哪一個呢？

藍色系條紋

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）


偏好基本色彩的話卻又覺得黑白線條有點無趣的話，就選擇藍白色的款式吧。經典的海軍風格感，搭配大地色調的下身單品就能展演出沉穩的女人為印象。

紅色系條紋

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）


搶眼色彩卻是任誰都可以輕鬆穿搭的色彩條紋就是紅色！不論是活潑感的正紅色還是洗鍊的深紅色，都是每種膚色能夠駕馭得當的顏色，穿著的同時透過光線反射還會有加強好氣色的效果。

棕色系條紋

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）


大地色系的棕色調也是相當好穿搭的條紋上衣選擇，溫和且沒有太過於強烈的印象，隨意搭配就能帶出理想的造型印象。想要輕鬆穿搭時只要搭配同色系的下身，相近色的組合簡單又不失衣著個性感。

綠色系條紋

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）


面對炙熱的高溫，一抹清新的綠色也許能為整體造型帶來自然的涼意感受。想保有大人感風格可以選擇穩重的墨綠色線條，而想營造俏麗的夏日印象時就利用淺綠色的條紋上衣來完成穿搭。

彩色系條紋

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）

▲條紋上衣。（圖／FACY提供）


不確定自己適合哪種顏色的條紋上衣，就選擇多彩線條款來創造穿搭精神感吧！不規則的線條色彩與間距可以表現夏日的繽紛氣息，而 3 色以上的整齊線條則是讓上衣不失豐富度之餘還相當好搭配。

Photo : WEAR, BAYCREW'S

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