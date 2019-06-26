炎炎夏日涼一夏　苗栗市「市民廣場」噴水池啟用

▲苗栗市「市民廣場」噴水設施，將於29日起到9月1日運轉開放，市公所25日辦理啟動儀式，並邀小朋友體驗 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

開放多年的苗栗市「市民廣場」噴水池設施，2019年6月底又要開放囉！苗栗市公所25日舉行啟動儀式，先邀請小朋友瘋狂體驗，市公所也說明，噴水時間為週二至週日下午4時至晚上8時止，歡迎大家前來避暑！

往年苗栗市「市民廣場」噴水池開放噴水時段，都聚集大批孩童遊玩戲水，已成為孩子們最快樂的消暑水樂園。市公所基於戲水區水質衛生考量，正式開放前已多次清洗蓄水池設備，經水質衛生檢測合格後始對外開放，以保障戲水民眾的衛生安全；戲水期間也將每日換水並隨時針對水質做管控，讓大家快樂、安心的戲水。

市長邱鎮軍於啟動儀式時表示，噴水場地雖小，但是樣樣俱全，所以鄉親不需跑去外地便能消暑解熱還能親子同樂並暫離電子產品的危害。另呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定，共同維護戲水天堂，讓戲水民眾享有一處優質的戲水空間。

邱鎮軍也說，戲水設施有親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖噴水設施，開放時間配合播放國、台、客語兒歌及夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水現場融為一體。

市公所公園路燈管理所也提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，進入戲水區請脫掉您的鞋子、勿帶寵物進入；開放期間市民廣場週邊開放右側單邊停車，並不得影響週邊機關出入為原則，市公所謝謝大家的配合。