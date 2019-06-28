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從韓星私服找夏季穿搭靈感，Jennie穿Crop top小露蠻腰、雪炫最愛細肩

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炎炎夏日不知道要穿什麼？除了每天熱到暴躁之外、先看看韓星夏季私服都怎麼穿、來找穿搭靈感吧！像秀智的特殊剪裁長裙、雪炫的細肩背心、娜恩的性感運動風、Jessica高腰洋裝、Jennie的短版上衣等，每位韓星都有自己的夏天時尚！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

＃秀智：剪裁長裙隨便穿都有重點

秀智最近一連在SNS上分享超多到北歐渡假的旅行照，可以看到她最常穿的私服就是長裙！不管是一般的長裙、或是吊帶裙都可以常常看到，不僅修飾身材之外也非常百搭實穿、一套上就有重點！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

另外她也特別喜歡這種特別剪裁的長裙版型，像是這款不對稱的長群就很有造型感，可以增加穿搭細節與層次！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

＃雪炫：細肩背心演繹夏日度假感

最近在渡假的還有這一位！AOA的雪炫最近也與成員們在瑞典的斯德哥爾摩渡假，可以看到她常常穿的就是這種細肩帶背心，非常性感可愛，完美詮釋夏日渡假氛圍！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

比較敢穿的女孩也可以試試看這種露背的款式，非常有季節感！怕太露的話，也可以外搭罩衫，既涼快又可以小露肉、耍一下小性感！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

＃娜恩：運動風格穿出性感街頭感

雖然一樣是細肩帶背心，但是娜恩跟雪炫卻穿出不一樣的感覺！利用同色系的ALL BLACK搭配運動風格的單品，穿出既休閒又性感的街頭感。

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

另外娜恩也會搭配運動外套，更穿出屬於自己的性感運動風！不僅可以遮陽，也可以稍微遮肉肉，搭配短版的背心小露腰腹也不顯胖，算是一般人相對來說較好駕馭的穿搭。

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

＃Jessica：高腰打造大長腿既視感

Jessica常穿的單品就是各式洋裝，但不管是長洋裝或是短洋裝都有個共通點，就是腰線位置！Jessica的腰線位置都會在稍微偏高腰一點的部位，這樣即使穿平底鞋也可以穿出長腿感！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

如果是這種短褲的話，Jessica一定會把衣服紮進去凸顯腰身！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

＃Jennie：秀出纖腰的短版上衣

擁有細腰的Jennie最愛穿的果然就是短版的crop top，搭配高腰褲的話其實露出的腰腹部位不算多，剛剛好的性感，腿也看起來更顯長！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

另外這種crop top根據設計、版型材質其實有不同的風格都可以搭配，比想像中實穿！

▲韓星夏日穿搭。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@skuukzky、@sh_9513、@marcellasne_、@jessica.syj、@jennierubyjane

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：穿搭,夏天,韓星,Jennie,秀智,雪炫

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