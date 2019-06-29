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把握黃金時間搶救生命！秀姑巒溪泛舟旺季　設置緊急醫療站

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▲▼秀姑巒溪泛舟旺季時在奇美部落和長虹橋畔奚卜蘭遊客中心均設置行動緊急醫療站，提供沿岸遊客緊急救護處置。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

秀姑巒溪泛舟旺季時在奇美部落和長虹橋畔奚卜蘭遊客中心均設置行動緊急醫療站，提供沿岸遊客緊急救護處置。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夏季是秀姑巒溪泛舟旺季，花蓮縣衛生局啟動水域行動緊急醫療服務，為秀姑巒溪特色觀光提升安全性。自6月23日起至9月10日共計80天，於奇美部落和長虹橋畔奚卜蘭遊客中心均設置行動緊急醫療站，醫療團隊配合泛舟時程值勤，提供緊急醫療照護，在意外發生的黃金時間內搶救生命，打造安全水域觀光。 
 
秀姑巒溪水域偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近之衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程往往須費時50分鐘，為增加緊急醫療處置的可近性與即時性，衛生局協調衛生福利部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

自6月23日起至9月10日共計80天，醫護團隊包含1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護司機，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客緊急救護處置。

▲▼秀姑巒溪泛舟旺季時在奇美部落和長虹橋畔奚卜蘭遊客中心均設置行動緊急醫療站，提供沿岸遊客緊急救護處置。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

緊急醫療站可在第一時間提供立即性緊急醫療處置。
 
花蓮衞生局長朱家祥表示，2018年泛舟季共服務108人次，在第一時間提供立即性緊急醫療處置。以往因泛舟意外發生遊客受傷或溺水，必須後送到豐濱原住民分院甚至花蓮市的醫院就醫，容易錯過黃金搶救時間。自從於遊客集中的水域中、下游，設置2處行動緊急醫療站之後，適時降低了遊客意外事故發生時危及生命的風險。
 
朱家祥鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命，利人利己。同時提醒遊客，泛舟屬於激烈活動，對於患有心血管方面疾病的鄉親或長者而言，可能過於刺激，建議應該要量力而為。

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