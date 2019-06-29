催淚！夫妻為救女只能活一人　抽籤定生死「妳好好扶養女兒成人」





▲夫妻決定抽籤決定活下來的人是誰。（圖／翻攝南昌廣播電視台）



記者胡治言／綜合報導



「你就好好的扶養女兒成人」，中國江西省南昌市一對夫妻都身患癌症，未料今年5月時，16歲的女兒又被檢查出患有「紅斑性狼瘡」，家中所剩的錢扣掉女兒醫藥費外，只能夠再支付夫妻其中一人的治療費用，兩人便抽籤來決定誰能陪女兒走下去，只是沒想到丈夫在抽籤前就已經把兩張籤都換成了白紙，只為讓妻子能夠抽到繼續治療，整個過程讓人心酸。

根據中國《南昌廣播電視台》報導，丈夫柯美男患有胃癌，手術後一直靠藥物控制，而妻子汪華英則是被檢查出患有乳腺癌，原本的治療花費就讓家中經濟雪上加霜，加上女兒被檢查出「紅斑性狼瘡」，夫妻賣了房子卻再也無法承坦3人的醫療費用，所以夫妻倆決定先治療女兒，接著再來抽籤決定看是誰能夠活著陪女兒長大。







▲妻子抽完籤後痛哭。（圖／翻攝南昌廣播電視台）

但其實抽籤前，柯美男已將兩張籤張都換成空白的，妻子一抽，他馬上就說：「妳是空白的，那妳就好好的撫養女兒成人。」讓妻子瞬間落淚痛哭。事後丈夫才在鏡頭前承認，其實兩張紙都是空白的，如果不這樣做的話，「她也不會死心蹋地的去治，我把機會讓給她。」

醫院人員在得知此事後也發起捐款，希望這家人能夠撐過這段日子，女兒也表示感到特別溫暖，並努力學習完成目標，未來考上一個醫科大學，來報答這些醫療人員並和他們一起工作。







▲醫護人員發起捐款，讓女兒決定考上醫科再回到醫院工作報答他們。（圖／翻攝南昌廣播電視台）



