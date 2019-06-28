他「從暗網學溶屍」連殺13人　女學生遭拐走後人間蒸發！

圖文／鏡週刊

暗網（Dark Web）從字面意思上看來會給人相當恐怖的感覺，但暗往起初是給駭客、吹哨人交流的地方，後來成了犯罪討論犯案手法甚至是研究殺人方法的地方，1名留學生2017年前往美國時遭人拐走，日前才證實已經被嫌犯以暗網學到的犯案手法進行殺害。

6月12日，美國伊利諾州聯邦法院審理中國女留學生章瑩穎失蹤案，一直否認犯案的被告克里斯坦森突然改口，承認姦殺章女，還將她斬首、棄屍，並透露章女是他殺害的第13人，震驚全美。

北京大學研究所畢業的章瑩穎，2017年4月到美國伊利諾伊大學香檳分校交流，6月9日前往學校途中，搭上一輛黑色轎車，從此人間蒸發，當地警方三週後逮捕了涉嫌重大的白人男子克里斯坦森。

美國警方透過數位鑑識，發現克里斯坦森曾透過手機瀏覽「暗網」（Dark Web），並仔細閱讀過一篇幻想完美綁架、撕票的文章〈Abduction 101〉。克里斯坦森到案後始終否認犯行，直到日前才認罪，但仍不願透露屍體位置。美國檢警高度懷疑，章瑩穎的遺體早已如「暗網」文章情節一般，被清潔劑腐蝕、溶解得無影無蹤。

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