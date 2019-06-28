屏東兒童狂歡節＆青春藝術節接力登場 藝起玩轉暑假

▲屏東縣政府在暑假期間為兒童及青少年設計了屏東兒童狂歡節、青春藝術節。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府在暑假期間為兒童及青少年設計了屏東兒童狂歡節、青春藝術節，一系列融合音樂、戲劇精彩表演節目、藝術體驗營、電音派對、舞蹈Battle大賽及講座活動，讓大小朋友一起嗨翻「一夏」。

▲▼小朋友開心參與活動。

兒童狂歡節於7月6日在屏東藝術館揭幕，最受小朋友喜愛的何爺爺跳跳屋滑水道，YOYO家族月亮姐姐、羚羊哥哥及麥當勞的麥麥天團，在開幕當天下午3時30分與親子們一起唱跳同樂。

兒童狂歡節以「大富翁環遊世界」為主題，將藝術館化身為世界文化館，各國地標美景與創意設計，搭建起地中海風格的倒立顛倒屋、運用視覺幻覺的傾斜巴黎鐵塔、義大利彩色島的鏡射屋，展示15個國家民族傳統服飾的快速變身區，還有手作童玩、異國美食，讓小朋友不用出國，也能環遊世界趣味冒險。

而「屏東青春藝術節」從8月2日至31日於演藝廳登場，將次文化的街舞拉到劇場，電音派對邀請台灣首登比利時電子音樂祭的知名女DJ Ray Ray搭配Luxy boyz演出，結合街舞、技能與創意的舞蹈Battle大賽，讓青少年大展身手。另邀請滅火器主唱楊大正、種子音樂創辦人田定豐、董事長樂團及美秀集團於藝術工作坊中分享。

文化處表示，迎接2019台灣設計展在屏東，首次串連兒童狂歡節與青春藝術節的策展理念，透過活動的設計，帶給各年齡層藝術啟發與創造力。