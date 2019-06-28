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7/1新制看這！「10大民生、交通措施」秒懂　雙北公車上下車要刷卡

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公車除,學生,公車（圖／記者張一中攝）
▲7月開始雙北公車上下車皆需刷卡。（示意圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

7月1日起全台10項措施新上路！於民生方面，包括搭雙北市公車「上下車皆需刷卡」；在百貨公司、連鎖速食店等用餐，業者不能提供內用者「一次用塑膠吸管」；對汽車酒駕，除了罰鍰提高之外，同車乘客也要接受「連坐罰」，若致人重傷或死亡將直接沒入車輛等等，攸關你我荷包的新制，《ETtoday新聞雲》整理一次讓您看懂！

民生相關：

1. 4場所不得提供內用者一次用塑膠吸管
 環保署推動限用一次性塑膠吸管政策， 7月起公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000多家業者再也不能提供內用者「一次用塑膠吸管」，但取得「生物可分解塑膠」環保標章及工廠出場附有吸管的商品，不在管制範圍。若業者違規會進行第一次勸導，如再犯將開罰1200至6000元，預計上路後，推算1年可減少1億根塑膠吸管。

若原本外帶者改為內用罰不罰？環保署表示，業者以外帶形式提供吸管予消費者，若外帶者改為室內用，不會處罰商家，但同時會進行勸導，希望消費者能夠避免麻煩。

2. 雙北公車上下車皆需刷卡
從7月起雙北公車收費將統一改成「上下車皆需刷卡」並分為二階段實施，第一階段從7月起採鼓勵性質，並享有轉乘優惠；第二階段則從明年2月起正式實施，若未完成上下車刷卡，將無法享有捷運、公車及YouBike轉乘優惠。

公運處強調，扣款方式依照下車站自動辨識搭乘段數來扣款，上車刷卡顯示票卡餘額並扣新台幣15元，下車刷卡則分別段別，分別有同段、二段、三段，顯示「扣0元」、「扣15元」、「扣30元」。

請繼續往下閱讀...

▲路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）
▲車輛停路邊停車格要小心，超過30天未繳清停車費，小心被拍賣。（示意圖／記者張一中攝）

3. 車輛久占停車格30天未繳費，北市府可公告拍賣
台北市停車管理工程處為了增加路邊停車格的流動率，避免成為私人停車，自7月1日開始，車輛停放於公有路邊、路外停車場超過30天且未繳清停車費，將張貼「久占停車格位車輛移置通知」，張貼15天後進行拖吊至保管場，並通知駕駛人15天內領回。若屆期不領回，公告3個月後進行拍賣。

罰款相關：

4.酒駕加重罰責，新增連坐罰
為遏止酒駕悲劇頻傳，除將汽、機車行政罰分流管理並提高罰鍰至最高12萬元，也首度加入連坐罰、車輛沒入等規範。

在酒駕加重罰則部分，若酒精濃度超過0.15毫克、未滿0.25毫克，小型車罰鍰提高至3萬元～4萬5千元、大型車提高為3萬3千元～4萬9千元；酒精濃度超過0.25毫克、未滿0.4毫克，小型車提高為3萬7500元～5萬4500元、大型車則提高為4萬2千元至6萬2千元。一旦酒精濃度超過0.4毫克、未滿0.55毫克，小型車提高為6萬元～9萬元、大型車提升為6萬5千元～9萬7千元；濃度超過0.55毫克以上，小型車加重罰至8萬5千元～12萬元、大型車加重罰到10萬元至12萬元。

酒駕者連坐罰部分，若酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車只要年滿18歲以上的乘客都將受罰，可處罰鍰600元至3000元，其中，年滿18歲、未滿20歲同車乘客可罰600元至900元；年滿20歲以上乘客，夜間開罰1500元至1900元、日間開罰2200元至3000元。

酒駕累犯或拒絕酒測者，若致人重傷或死亡將直接沒入車輛，交通部說明，若駕駛人本身為車輛所有人，將直接沒入；但若駕駛人並非車輛所有人，不過，車輛所有人借用車輛給該駕駛人時，已知其有喝酒、吸毒或者即將有類似情節時，也會直接沒入。

此外，自於7月1日起，「自行車酒駕」也將受罰，罰鍰金額提高至新台幣600元以上1200元以下罰鍰；若拒絕酒測，處新台幣2400元罰鍰。

5. 未禮讓「視障者」吞7200元罰單

為保障行人權利、安全！7月1日起汽機車駕駛人駕駛車輛行近行人穿越道、路口時，遇到攜帶白手杖、導盲犬的視覺功能障礙者應該禮讓，倘若不禮讓搶先穿越，本處1200元以上3600元以下的罰鍰，未來處罰將加倍，提高至2400元到7200元。
此外，未經許可便在行人穿越道上對方障礙物、拋擲妨礙交通之事物，將依法開罰3000元至6000元罰鍰；若使人受傷或死亡，罰鍰加倍6000元至1萬2000元。

6. 國道散落物清理超過30分鐘要收3000元
有鑑於國道每年散落物事件發生逾4萬件，影響交通甚鉅，未來在國道上散落物處理時間超過30分鐘以上，單一車道收取3000元，另費用會依占用車道及處理時間累加，呼籲用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。

國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）
▲在國道上散落物處理時間超過30分鐘以上，單一車道收取3000元。（示意圖／記者季相儒攝）

特定族群權益：

7. 國軍申請4項補助，「戶政一站式服務」可通報

自7月1日起，國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬補助。

8. 8家公股銀行7月起不再延長營業
包括台企銀、土銀、兆豐銀等公股銀行自7/1起將陸續縮短原本延長營業時間的分行。台企銀自7月1日起西屯、南京東路2分行營業時間回到下午3點半打烊；華銀也公告，忠孝東路分行、北高雄分行自7月15日起，取消延長營業時間服務，營業時間恢復為週一～週五上午9時起至下午3點半止；兆豐銀也將在同一天取消城中分行、北台中分行延長營業時間服務，調整後營業時間同樣為週一～週五的早上9點到下午3點半。

彰銀也宣布，該行建興分行與光隆分行，自8月1日起營業結束時間自下午5點，恢復到下午3點半。

▲非藥用牙膏、漱口水7/1納化粧品管！　廣告誇大重罰500萬。（圖／記者嚴云岑攝）
▲牙膏或漱口水廣告若涉療效，最高將重罰500萬。（示意圖／記者嚴云岑攝）

9. 非藥用牙膏、漱口水廣告涉療效重罰500萬
將牙膏、漱口水納入化妝品管理，於7月1日修嚴管理措施，提高罰鍰與吹哨者獎勵制度，若於廣告中涉及虛偽誇大或涉及醫療效能，最高可處500萬元罰鍰。食藥署以護髮產品為例，若產品宣稱「活化毛囊」、「刺激毛囊細胞」等，就涉及虛偽誇大；若標示「生髮」、「毛髮生長」、「促進毛髮生長」等，則涉及醫療效能。

除了訂出廣告罰則外，也針對化妝品衛生安全案件寄出檢舉獎勵辦法。民眾若以實名檢舉化妝品含汞、鉛等或禁止成分及製造工廠未符合設廠標準等重大情節者，且查證屬實，業者最高可被處500萬元罰鍰，檢舉人也可拿到5%、25萬元檢舉獎金，若檢舉人為現職或離職員工，檢舉獎金則提高到10%，最高可拿到50萬元。

10. 民國88年前領照的「8大建物」應做耐震評估
7月1日起，民國88年12月31日前領得建造執照，如電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等、使用之樓地板面積累計達1000平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人之建築物，應辦理耐震能力評估檢查申報。

此外，為強化地政業務申辦便利性，打破行政轄區藩籬，內政部修正「土地登記規則」，民眾可從7月1日起跨直轄市收辦住址變更、更名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等更正登記。如實施無虞，預計今年10月擴及全台試辦簡易登記案件跨縣市收辦土地登記服務。

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關鍵字：新制,懶人包,措施,交通,民生

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