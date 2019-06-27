內湖公車亭倒塌「壓斷2女腿」！竟只埋在人行道60cm　市府將賠償

社會中心／台北報導

台北市內湖區星雲街、成功路口的「方濟中學」公車站候車亭27日下午發生倒塌意外，造成等車的50歲王姓及59歲謝姓女子被壓傷送醫。市府表示，該站為民國89年建造，當地正在進行人行道工程，一般公車亭地基有120公分，但該處只有一半60公分，開挖後突然倒塌，讓議員許家蓓直呼「太離譜」！



公車亭底下基座垮了，附近土石都被掀起，事發於27日下午3時許，2名婦人正在等公車，突然一聲巨響，公車亭瞬間倒塌，壓到她們部分身軀，所幸她意識清醒，送醫急救，其中50歲王女大腿跟腳踝出現粉碎性骨折，59歲謝女小腿跟腳踝也粉碎性骨折。

▲台北市內湖公車候車亭倒塌，壓傷2女。（圖／記者黃彥傑攝）



工程人員出動怪手搶救，謝姓負責人表示，當時進行人行道施工時僅淺挖，但不知道公車亭基礎多深，如今看起來，基礎只有埋在舊的人行道上面，推測跟下雨應該也有一點關係。市府表示，當時該處正在進行人行道施工，目前紀錄為民國89年興建，但基礎深度並不是那麼深，一般地基要求1.2米，但現場初步估計該處僅60公分，這個基礎的深度太淺。

公運處表示，該站疑似基礎深度不足造成倒塌，除了辦理後續復舊作業外，並將針對同時期候車亭興建予以檢查，以避免類似情形再次發生。另外，針對受傷民眾公運處已派員現場慰問，後續也負起相關賠償責任。

對此，台北市議員許家蓓痛批「真的太離譜」，大眾運輸是民眾生活很重要的一部分，所以要求公運處，除了儘快釐清事故原因之外，也要全面徹查台北市公車亭的地基深度是否符合標準，給民眾安全安心的乘車環境！